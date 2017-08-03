İnsanların psikiyatra gitmesindeki 15 neden

Ne yapsanız geçmeyen bir anksiyete, gerginlik hali içinde misiniz? Kendinize bile itiraf edemediğiniz zararlı bağımlılıklarınız, travmalarınız mı var? Belki de bir psikiyatra gitmenin vakti gelmiştir. Daily Mail gazetesi, insanların psikiyatra genel olarak gitme nedenlerini derledi. İşte psikiyatra gitmek için 15 neden..

1- Bazı davranışları sürekli tekrar etmek

Psikiyatra gitme kararı almanın en genel tetikleyicilerinden biri, bazı davranışları sürekli tekrar ettiğinizin farkına varmaktır. Terapide bu davranış biçiminin nereden kaynaklandığını ve bunu niçin tekrar ettiğinizi anlayabilirsiniz.

2- Sizi üzen aile meseleleri

Aile meseleleriyle başa çıkmak zor olabilir çünkü herkes kendisinin haklı olduğunu iddia eder. Çocukluktan kalan bazı acılar uzun süre geçmeyebilir ve yetişkinlik döneminde iletişim kopukluğuna yol açabilir. Terapinin büyük kısmı aile tarihini dinlemekle geçer ve tarafsız bir gözlemci yararlı yorumlar yapabilir.

3- Takılıp kalmışlık

Her gün ve gün boyu belirli bir ruh haline veya bir duyguya takılıp kalmak, ilgilenilmesi gereken bir meseleye işaret edebilir.

4- Kararsızlık

Bazı insanlar karar vermek için arkadaşlarıyla konuşur ama bazıları konuları kafalarında saatlerce evirir çevirir. Danışmanlar veya terapistler, kararsız kaldığınız konu hakkında konuşmanızı sağlayarak gerçekten ne düşündüğünüze, hayatınızın hangi yöne gitmesini istediğinize karar vermenize yardımcı olabilir.

5- Artık sizi hiçbir şey mutlu etmiyor

Depresif düşüncelerin sizi düşürmesine izin vermeyin. Birçok kişi ruh halinin değişeceği umuduyla doktora gitmek için fazla uzun bir süre bekler. Birçoğunun ruh hali bu süre içinde gerçekten de değişir. Fakat ruh hali değişmeyenler, iyileştirmesi imkânsız görünen bir depresyona girmemek için doktora gitme süresini fazla uzatmamalı.

6- İstismara açık bir ilişki

‘İktidar’ ilişkisine maruz kaldığınız yer eviniz de, işiniz de olabilir. Terapi, söz konusu ilişkide kendinizi korumak ve ne yapacağınıza karar vermeniz için size özgüven sağlayabilir.

7- Artan anksiyete

Anksiyeteyi gün içinde azaltmanın bir dizi yolu var. Fakat beslenme biçimini değiştirmek veya egzersiz yapmak gibi teknikler işe yaramıyorsa, anksiyete günlük hayatınızı etkiliyorsa, doktora gitmeniz gerekebilir.

8- Geçmişi aşamıyorsunuz

Birçok kişi, bazen de bilinçdışı olarak, geçmişte yaşadıkları sorunlarla mücadele eder. Terapiye gitmek, tedavi edilmezse sizi çok zorlayacak türden pişmanlık ve utanç meselelerinin çözümlenmesine yardımcı olabilir.

9- Travma sonrası stres bozukluğu

Travma sonrası stres bozukluğuna çok korkutucu veya stresli olaylar yol açar. Bazı vakalar stres sebebi olan olaydan sonra hızla ortaya çıkar, bazılarıysa olaydan aylar ve hatta yıllar sonra… Terapi, birçoğumuzun karşı karşıya kaldığı travmalar için özel olarak geliştirilmiş tekniklerle yardımcı olabilir.

10- Alkol, uyuşturucu, porno ve kumar bağımlılığı

Eğer bu tür sorunlarınız varsa, bağımlılığı tedavi etmekte uzman bir terapist arayın.

11- Beslenme bozuklukları

Beslenme bozukluklar, genetik, çevre ve modern kültür kaynaklı olabileceği gibi strese de işaret eder. Terapistler, beslenme bozukluğu bulunan kişilerin genellikle özgüveninin düşük olduğuna ve mükemmeliyetçi eğilimleri bulunduğuna inanır. Eğer böyle bir sorununuz varsa, beslenme bozukluğunun ölüme de yol açabileceğini hatırlayın ve doktora gidin.

12- Doğurganlık sorunları

Çocuk sahibi olmak isteyen ancak hamile kalmakta zorlanan kadınlar için hayal ettikler geleceğe sahip olamayacaklarını kabul etmek zordur. Bazı terapistlerin tam da bu tür ‘kabullenme’ler konusunda uzman olduğunu unutmayın.

13- Bir yakınınızı kaybettiniz

Eşinizi, ebeveyninizi, kardeşinizi veya yakın bir dostunuzu kaybetmek hayatınızda derin ve sonsuza dek sürecek bir etkiye yol açabilir. Nasıl hissettiğiniz konusunda illa ki birisiyle konuşmak zorunda değilsiniz. Fakat kaybın üzerinden zaman geçmesine rağmen hâlâ allak bullak hissediyorsanız, bir terapist bu kayıpla başetmek konusunda size yardımcı olabilir.

14- Kronik sağlık sorunları

Ciddi bir hastalık teşhisine genellikle depresyon ve anksiyete eşlik eder. Bazı terapistler, hastalara değişen bir gelecekle fikrine alışmalarında yardım etmekte uzmandır.

15- İlişkiler

Birçok kadın ve erkek, ilişkilerini konuşmak, mutsuz hissettiklerini anlatıp çözüm yolu bulmak için terapiste gidiyor.