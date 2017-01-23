İnsanların kavgası ‘Golden Çetesi’ni barınağa düşürdü!

Bodrum’da, bakıcıları kaptan Şenol Özbakan’ın ölümü üzerine Dr. Aylin Yıldız Schwarz’ın bakımını üstlendiği “Golden Çetesi” paylaşılamayınca yeni adresi barınak oldu. Şenol Kaptan’ın kızı Yağmur Özbakan’ın da istediği köpeklere, Schwarz’ın, hayvanların kimlik kartlarını gösterememesi üzerine el konulup barınağa götürüldü.

Ajanimo’da yer alan habere göre, Bodrum ilçesinde, hayatını kaybeden Şenol Özbakan’ın “Golden Çetesi” adını verdiği golden retriever ve rottweiller cinsi 12 köpek, Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Barınak görevlileri, sabah saatlerinde köpeklerin emanet bırakıldığı emekli anestezi uzmanı Dr. Aylin Yıldız Schwarz’ın Güvercinlik’teki evine geldi.

Görevliler 12 köpeği, özel kafesli taşıma minibüsüyle iki sefer yaparak barınağa götürdü.

Köpeklerin belediye aracına bindirilmesi sırasında, Schwarz köpeklere tek tek sarılarak vedalaştı.

Bu sırada Schwarz, duygusal anlar yaşandı.

Schwarz, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Golden çetesi”ne ve Şenol Kaptan’ın emanetine sahip çıktığını söyledi.

İnsanların kavgasının arasında kalan Golden çetesi, yaklaşık 600 sokak köpeğiyle birlikte barınakta yaşamını sürdürmeye başladı.

Özbakan kızı Yağmur Özbakan ise DHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, “Babamın yıllarca baktığı köpekler hakkında bilgim dışında her şey söylendi. Hakarete varan açıklamalar yapıldı. Ben ‘Golden çetesi’ni yalnız bırakmayacağım. Pazartesi günü 12 köpeği alarak temin ettiğim bir yere nakledeceğiz. Gittikleri yerde yine birbirlerinden ayrılmayacaklar. Kimse babamın bıraktığı can dostları üzerinden prim yapmaya çalışmasın. Babamın ruhu sızlıyor. Golden çetesine çok güzel bir yer temin ettim” dedi.

Köpeklerin evinden alınmasına tepkili olan Yıldız Schwarz ise basın mensuplarının telefonlarına yanıt vermedi.

Tartışmalara dahil edildiklerini söyleyen Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, “Ortada bir golden çetesi var ve güzelim hayvanlar üzerinden hoş olmayan tartışmalar yaşanırken derneğimizi de bu işe karıştırmak istiyorlar. Şenol kaptanın ölümünden bu yana köpeklerin ne olacağı ile ilgili hiçbir girişimde bulunmadık, hiçbir konuya dahil olmadık. Sonuçta bir kızı var ve kararı o verecekti, bu nedenle derneğimizi suçlamaları doğru değil. Bugün köpekleri barınağa getirmişler, bundan dahi bilgimiz yok” dedi.