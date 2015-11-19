Antibiyotik artık işe yaramıyor mu?

Ateşli veya bulaşıcı hastalıklar olarak bilinen enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan antibiyotik ilaçlar için insanlar direnç geliştirdi.Küresel bir problem haline gelen antibiyotik direnci için Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ‘Manavdan muz, marketten süt alır gibi antibiyotik sipariş ediliyor’ dedi.

Hürriyet’in haberine göre Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun dün düzenlediği Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu’nda antibiyotik direncinin yeni bin yılın halk sağlığı sorunu olduğu öne sürüldü. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Başkanı Dr. Pavel Ursu, bir zamanlar hayat kurtaran antibiyotiklerin artık işe yaramamaya başladığını söyledi.

Antibiyotik direncinin sonuçlarının sık görülen enfeksiyonların tekrar ölümlere yol açmasından ibaret olmadığını belirten Dr. Ursu, “Etkili antibiyotikler olmadan yoğun bakım, organ nakli, kanser kemoterapisi, yeni doğan bebeklerin bakımı veya kalça ya da diz protezi ameliyatı gibi yaygın cerrahi işlemlerin uygulanmasının mümkün olamayacak” dedi.

Türkiye’de yüksek düzeyde antibiyotik tüketildiğini belirten Dr. Ursu, “Bunu iyileştirmeye yönelik çalışmaların yapılması gerekiyor. Hastaların yüzde 50’si antibiyotiği soğuk algınlığı ve gribe karşı kullanıyor. Halbuki antibiyotikler sadece hekimler reçete ettiğinde kullanılmalı” dedi.

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu Türkiye’nin 42 ülke içinde antibiyotik direncinin en yüksek olduğu ülke olmasının “ayıp” olduğunu söyledi. “Manavdan bir kilo muz, marketten bir şişe süt al” der gibi eczanelerden antibiyotik sipariş edilmesinin yanlış olduğunu belirten Müezzinoğlu, doktorların da reçetelerini yazarken anne veya başka baskılara aldırmaması gerektiğini vurguladı.