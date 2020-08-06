İnsanlarda rastlanan kanser, 76 milyon yıl önce yaşayan dinozorun kemiğinde bulundu

Günümüzde daha çok çocuklarda ve genç yetişkinlerde rastlanabilen osteosarkom adlı kemik kanseri, 76 milyon yıl önce yaşamış boynuzlu dinozorda ortaya çıktı.

CHİP Online'ın aktardığına göre, Kanada'daki Royal Ontario Müzesi ve McMaster Üniversitesi araştırmacılarının öncülük ettiği çalışmada ilginç bir bulgu elde edildi. Araştırmacılar, fosil bacak kemiğindeki şekil bozukluğunu başta iyileşen bir kırık sandılar ancak yakından incelendiğinde bunun bir kanser olduğu anlaşıldı. Dinozorun kanser hastalığı ilerlemiş olsa da araştırmacılar, hayvanın hastalık nedeniyle değil, bir su baskınında öldüğüne inanıyor.

Araştırmacılara göre bitki yiyen dinozorun koruyucu bir sürü içinde yaşamış olması, bu yıkıcı hastalığa rağmen daha uzun süre hayatta kalmasını sağlamış olabilir.

İnsan hastalıklarıyla geçmişin hastalıkları arasında kurulan bağlantılar, araştırmacılara göre belirli hastalıkların evrimini ve genetiklerini anlamada faydalı olacak.