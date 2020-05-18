İnsanlar üzerinde Koronavirüs testi deneyen şirket açıkladı: İlk sonuçlar olumlu

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı insanlarda ilk aşı deneyini gerçekleştiren şirket Moderna, ilk verilerin olumlu olduğunu, aşı yapılan kişilerin virüse karşı antikor geliştirdiğini duyurdu.

Moderna isimli ABD'li şirket 17 Mart’ta başlayan insanlar üzerindeki deneylerin birinci fazının ilk sonuçlarını açıkladı. Birinci fazda aşının küçük bir grup üzerinde güvenilirliği test edildi.

Henüz medikal bir yayında yer alamyan sonuçlara göre, deneye katılan sekiz kişinin hepsinin Covid-19 geçirip antikor geliştirdiği ya da varolan antikor seviyesinin arttığı gözlemlendi. En fazla yan etkinin yüksek dozda aşı yapılan üç kişide görüldüğünü belirten şirket bu yan etkilerin çok ciddi olmadığını ve çözüldüğünü ifade etti. Ancak yan etkilerin ne olduğu belirtilmedi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), şirketin deneyin daha geniş bir grup insanda uygulaması yapılan ikinci fazına geçmesi için onay verdi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Moderna, dünyada insan deneylerine başlayan sekiz potansiyel Koronavirüs aşısı geliştiricisinden biri.

New York Borsası'nda coşku yarattı

Moderna'nın açıklaması New York Borsası'nın güne son bir ayın en hızlı yükselişiyle başlamasına yol açtı. Aşı haberinin yarattığı iyimserlik dalgası New York Borsası'nı açılışta 700 puan yukarıya taşıdı.