İnsanlar olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu?

Danimarkalı bilim insanları, insanoğlunun olmaması halinde vahşi yaşamın neredeyse yok olduğu Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika’daki birçok hayvanın neslini sürdürebileceğine dikkat çekti.

Sputnik’in haberine göre Aarhus Üniversitesi’nden bilim insanları dünyada yabani hayvanların haritasını çıkararak insanoğlunun olmadığı bir dünyanın‘ nasıl görüneceğine ilişkin bir araştırmaya imza attı.

Araştırmanın dikkat çekici sonuçları şöyle:

- Çevreyi kirleterek ekosistemi bozan insanoğlu olmasaydı Dünya büyük bir doğa koruma alanını andırırdı.

- Kuzey Avrupa’da kurtlar, geyik ve ayıların yanı sıra, filler ve gergedanlar da yaşayabilirdi.

- Hayvan çeşitliliği bol olan Afrika, bunu eşsiz elverişli iklimine değil, insanın vahşi doğaya minimum müdahalesine borçlu.

- Araştırmaya katılan Dr. Soren Forby’ye göre, insanlar olmasaydı Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa’da, muhtemelen şu anda Afrika’da olduğundan daha fazla büyük memeli yaşar, türleri de oldukça fazla olurdu.

- Bilim insanları, tüm deniz yırtıcılarına göre 14 kat daha fazla balık avlayan insanın, tüm kara yırtıcılarına göre dokuz kat daha fazla hayvan öldürdüğünü belirtiyor. Böylece insanın aslan, ayı veya köpek balığından daha tehlikeli olduğu ortaya çıkıyor.