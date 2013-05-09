İnsanlar nefes almadan hayatta kalabilecek

ABD’deki bir çocuk hastanesinde sayısız hastanın hayatını kurtarabilecek ve sualtı keşfinde çığır açabilecek bir gelişmeye imza atıldı. Bilim insanları, kana oksijen kazandıracak bir mikro parçacık keşfetti.

Boston Çocuk Hastanesi’nde çalışmalar yapan bir araştırma ekibi, kan akışına oksijen enjekte edilmesini sağlayan bir mikro parçacık geliştirdi. Keşif sayesinde, insanların akciğerlerindeki havayı tüketmeden, yani solunum yapmadan oksijen ihtiyacını karşılayabileceği ifade edildi.

ntvmsnbc'nin TechWench sitesinin dayandırdığı haberine göre, solunum yetmezliğinden ölüm tehlikesi yaşayan hastalar 30 dakika boyunca hayatta tutulabilecek. Bu süre, solunum yetmezliği nedeniyle başgösterebilen kalp krizi veya beyin hasarının önüne geçilmesi için yeterli kabul ediliyor.

Kana oksijen enjekte eden mikro parçacık, kırmızı kan hücrelerine oranla üç-dört kat daha fazla oksijen taşıyor. Oksijen, yağdan üretilen hücre duvarını temsil eden parçacıkta depolanıyor. Hücre duvarının yağdan olması, geçmişte değişik materyallerden yapılan parçacıklara kıyasla esnekliği sayesinde kılcal damarlarda hapsolmuyor.

Dr. John Kheir’in başında olduğu araştırma ekibi, tıp alanında çığır açabilecek buluşlarını solunum yetmezliği çeken genç bir hastayı kaybetmelerinin ardından hayata geçirdi. Zatürree olan genç kız, akciğerleri kanla dolmaya başladıktan sonra müdahale edilecek yeterli zaman olmadığı için ani kalp durması sonucu hayatını kaybetti.

Bilim insanları, geliştirilmesi halinde kana oksijen enjekte edilmesi yönteminin tıbbın yanı sıra askeri ve diğer alanlarda da kullanılabileceğini belirtti. Askeri alanda sualtı timlerinin 30 dakika boyunca karaya çıkmadan gizlenmesini sağlayabilecek yöntem, aynı zamanda çevre kirlilikleriyle boğuşan ve keşiflerde bulunan dalgıçlar için de ağır donanım olmadan dalış yapma imkanı verebilir.