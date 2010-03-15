İnsanlar gibi poz veriyorlar

T24 - Penguenlerin de tıpkı insanlar gibi fotoğraf makinesi karşısına geçince poz verdikleri saptandı.





Daily Telegraph'taki habere göre, penguenlerin, fotoğraf çekilmeden önce üstlerini başlarını düzelttikleri gözlemlendi.



Manchester'dan web tasarımcısı Adam Foster, geçen ay Chester hayvanat bahçesini ziyaretinde bir erkek ve dişi penguene yaklaştığında, penguenlerin fotoğraf için omuz omuza poz vermeden önce birbirlerinin tüylerini düzelttiklerini fark etti.



Foster, "Hava çok soğuk ve gün bitmek üzereydi. Penguenlerin bulunduğu yere gittiğimde çok samimi görünen bir dişi ve bir erkek penguen dikkatimi çekti. Birbirleriyle gerçekten çok yakındılar ve birbirleriyle şakalaşıyorlardı. Yanlarına iyice yaklaştım ve bir kare almak için tam karşılarında durdum. Gagalarıyla birbirlerinin tüylerini düzeltmekle pek meşguldüler. Daha sonra döndüler ve doğrudan bana baktılar. Fotoğrafta güzel çıkmaya çalışan bir çift gibi fotoğraf çekmem için hazırlanıyor gibiydiler" diye anlattı.