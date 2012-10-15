Sessiz kalmamak gerek insiyatifinden Güven'e destek: İnsani hassasiyet cezalandırılmamalı

"Sessiz kalmamak gerek imza insiyatifi" Diyarbakır Emniyet müdürü Recep Güven'e destek açıklamasında bulundu.

Emniyet müdürü Güven'in sorununun çözümünde vicdanlara işaret eden bir konuşma yaptığını belirten insiyatif, kendisinin PKK’yı övmediğini, şiddeti mazur görmediğini söyledi. Güven, içinde bulunulan hali sorguladı, insanı eksene aldı, insana vurgu yaptı, devletin görevini yapmadığını hatırlattı. İnsani yaklaşımların kazanacağına tüm kalbiyle inandığını ifade etti. İfade hürriyetini kullandı.

"Alıştığımız bir kötülüğe içerleyen bir ses duyduk yıllar sonra. Acıları yaşamış, derinden hissetmiş, içten bir sesti bu. Şimdi bu sesin sorgulanmak istendiğini ve siyasi olanın ötesinde insani bir duyarlılığın cezalandırılmak istendiğini görüyoruz. Diyarbakır Emniyet Müdürü sayın Recep Güven hakkında başlatılan incelemeyi endişeyle takip ediyoruz. Bunun bir soruşturmaya dönüşmemesini, onun sözlerinde ifadesini bulan hassasiyetin cezalandırılmamasını, tersine, içinde bulunduğumuz dönemde kamu bürokrasisinin topluma yaklaşımının ahlaki zeminini teşkil etmesini istiyoruz." açıklamasında bulunuldu.

İmzacılar:

Hilal Kaplan, Berat Özipek, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cemal Uşşak, Nevzat Çiçek, İbrahim Sediyani, Ufuk Coşkun, Emine Uçak Erdoğan, Mehmet Bekaroğlu, Halim Yılmaz, Emre Yurtalan, Mehmet Arif Koçer, Fatma Bostan Ünsal, Mustafa Ercan, Ferhat Kentel, Abdurrahman Kurt, Baskın Oran, Ünal Ünsal, Temel İskit, Şanar Yurdatapan, Şinasi Haznedar, Hidayet Şefkatli Tuksal, Cihan Aktaş, Ahmet İsvan, Halit Çelik, Emrullah Beytar, Abdürrahim Temel, Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı, Mehmet Ali Devecioğlu, Alev Erkilet, Taner Ayaz...