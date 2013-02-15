İnsandan insana bulaşan Korona virüsü!

İngiltere’de sağlık yetkilileri ölümcül Sars hastalığı virüsü benzeri, hayvandan insanlara bulaşan bir solunum yolu hastalığının insandan insana bulaşabileceğine dair güçlü kanıtlar tespit ettiklerini açıkladı.

Yetkililer virüsün ülke geneline yayılma ihtimalinin henüz düşük olduğunu belirtirken, İngiltere’de yaşayan bir kişinin bu virüsü bir akrabasından kaptığını düşündüklerini söyledi.

İngiltere’de şu ana kadar üç vaka tespit edildi. Dünyada ise bu enfeksiyona yakalandığı kesinleşen 11 vaka bulunuyor. Zatürre ve bazı vakalarda böbreklerin iflasına neden olan virüs nedeniyle şu ana kadar beş kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Koruma Ajansı (HPA) solunum yolları hastalıkları bölümü başkanı Prof. John Watson “Orta Doğu’ya gitmemiş bir kişide bu yeni koronavirüs enfeksiyonu olduğunun doğrulanması, virüsün insandan insana bulaştığını ve bunun İngiltere’de bulaştığını ortaya koyuyor” diyor.

Watson’da hastalığın yaygın biçimde ve kolayca bulaşma riskinin düşük olduğunu vurguluyor.



Kaynak yarasalar olabilir



Virüsün tam kaynağının ne olduğunu ve nasıl yayıldığı henüz bilinmiyor. Öne çıkan fikir virüsün hayvanlardan geçtiği ve Sars benzeri bu yeni virüsün yarasalarla ilişkili olduğuna dair işaretler mevcut. Ancak virüs ilk aşamada bir hayvandan insana geçiyorsa, her bulaşmada risk azalacaktır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2012 yılının Kasım ayında Suudi Arabistan’da aile içerisinde hastayla ilgilenen kişilere virüsün bulaştığı vakalar bildirdi.

Ancak bu kişilerin her birinin virüsü hastadan mı kaptıklarını yoksa birbirlerine mi bulaştırdıklarını tespit etmek mümkün değil. İngiltere’de ortaya çıkan vakalar hastalığın insandan insana bulaştığının kesin ve açık ispatı. Ancak enfeksiyonun diğer insanlara virüsü bir hayvandan kapan ilk vakadan bulaşıyor olması da yüksek ihtimal.

Çünkü eğer virüs doğrudan ilk hastadan diğer insanlara değil de, örneğin grip gibi insandan insana zincir halinde bulaşabiliyor olsaydı, dünyada 11’den fazla vaka kaydı ile karşılaşırdık.

(BBCTürkçe)