İnsan zihni hacklendi!..

Zihninizin en derinlerinde bulunan bilgiler güvende mi? Amerika, İngiltere ve İsviçre'den uzmanların oluşturduğu bir araştırma grubuna göre "hayır." Araştırmacılar, bilgisayar oyunları için kullanılan bir alet sayesinde bilgisayar kullanıcılarının beynini okudu ve gizli bilgilere ulaştı.

Bilgisayar kullanıcılarının beyni okunarak gizli bilgilerine ulaşmak mümkün." Bu tespit, Berkeley, Oxford ve Cenevre üniversitelerinden uzmanların oluştırduğu bir araştırmacı grubuna ait.

"Emotiv" adlı cihaz bir "beyinbilgisayar ara yüzü aleti" yani el kullanmadan bilgisayar oyunu oynamaya yarayan bir alet.

Araştırmacılar, denek grubuna "emotiv"i taktırarak, bilgisayar ekranının önünden banka fotoğraflarını, tanıdıklarının isimlerini ve şifreleri geçirmeye başladı.

Tanıdık objeler ve bilgiler geçtikçe beyin P300 adı verilen özel bir frekans yaydı.

Araştırmacı grup frekansı takip ederek çözümledi ve gizli bilgilere ulaştı. Deney yüzde 40 oranında başarıya ulaştı.

"Emotiv"in satış fiyatı 299 dolar.

Araştırmacılara göre, sistem özel bilgilerin çalınması amacıyla kullanılabilir.