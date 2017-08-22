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Yaşam

‘İnsan’ vahşeti: Kedinin gözlerini oyup Facebook’da paylaştı

Olayın kısa sürede yayılması üzerine S. A. sosyal medya hesabını kapattı

22 Ağustos 2017 17:26

Sakarya Adapazarı'nda yaşayan S. A.'nın gözleri oyulmuş kedi fotoğrafı paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kendisine tepki gösterenlere; 'Yapamaz mıyım, sen mi engel olacaksın" diye meydan okudu. Tepki üzerine hesabını kapattı.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, 'Artık yeter' dedirtti. Sakarya Adapazarı'nda yaşayan S. A.'nın gözleri oyulmuş bir kedinin görüntüsünü paylaşarak "En sevdiğim" yazması sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı.

S. A.'nın yakalanmasını ve ceza almasını isteyen kullanıcılar genç kıza tepki gösterdi. Olayın kısa sürede yayılması üzerine S. A. sosyal medya hesabını kapattı.

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