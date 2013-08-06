İnsan tacirleri Muğla'da yakalandı

Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki gün Emecik Köyü ile AKTUR Tatil Sitesi arasındaki Yassıkzeytin Mevkisi’nde ormanlık alanda gerçekleştirilen operasyonda, 2’si Afgan, 25’i Burma uyruklu toplam 27 kaçak yakalandı.

Kaçaklara gözcülük yaptığı iddia edilen iki kişiden 62 yaşındaki İbrahim Baldır olay yerinde yakalanırken, 47 yaşındaki İbrahim Kurt ise kaçtı. Jandarma tarafından sürdürülen çalışmalar sonucu, firari şüpheli İbrahim Kurt, Muğla’da yakalanarak Datça’ya getirildi. Kaçakların İzmir’den Datça’ya taşınması sırasında Kurt tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 YF 004 plakalı hafif ticari araç da ele geçirildi.



Kaçaklar yasal işlemlerin ardından, sınır dışı edilmek üzere Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilirken, insan kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.