T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

İnsan mimiklerine sahip ilk robot geliştirildi

Hong Kong elektronik fuarında tanıtılan 'Han' isimli insansı robot topluluklarla etkileşime girebiliyor ve hatta diyalog bile kuruyor

21 Nisan 2015 22:16

Mobil bir uygulama sayesinde "Han" tek bir butonla gülebiliyor, göz kırpabiliyor ve hatta sarhoş taklidi bile yapabiliyor. Yüzündeki 40 ayrı motor sayesinde insan mimiklerini taklit edebilen insansı robot Hanson Robotics firması tarafından geliştirildi.

Vatan’da yer alan habere göre, gözlerinde ve göğüs bölgesinde bulunan kameralar sayesinde çevresindekilerin yüzünü, cinsiyetini ayırt edebiliyor, mutlu mu üzgün mü olduklarını anlayabiliyor.

Fuardaki katılımcılar Han ile konuşma şansı elde ediyor ve kimi zaman komik diyaloglar da ortaya çıkıyor.

Bir iş adamının "karım için mükemmel bir eş olduğunu düşünüyorum" şakasına Han'ın cevabı; "Senin dediğini yapmak zorunda değilim, ben kendi özgür irademle hareket ederim" şeklinde oldu.

Şirket yetkilisi Grace Copplestone insansı robotu 3 ayrı pazarı hedefleyerek ürettiklerini söyledi. Bunlardan birincisi otel/pansiyon gibi mekanlarda konukları resepsiyon masasında karşılayabilecek şekilde kullanmak. İkincisi eğlence sektöründe gazinolarda, kumarhanelerde, eğlence parklarında insanları eğlendirmek. Üçüncüsü ise tıbbi bakım alanında yaşlıların bakımına yardım etmek amacıyla kullanılması planlanıyor.

Hong Kong merkezli şirket Han'ın kadın versiyonu olan Eva isimli robottan bu yıl içinde yüzlerce üreterek piyasaya sürmeyi planlıyor. Han ilk olarak geçtiğimiz Ocak ayında Almanya'daki Dijital Yaşam ve Tasarım Fuarı'nda görücüye çıkmıştı.

ETİKETLER

insan mimiklerirobotteknolojihan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24