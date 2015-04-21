İnsan mimiklerine sahip ilk robot geliştirildi

Mobil bir uygulama sayesinde "Han" tek bir butonla gülebiliyor, göz kırpabiliyor ve hatta sarhoş taklidi bile yapabiliyor. Yüzündeki 40 ayrı motor sayesinde insan mimiklerini taklit edebilen insansı robot Hanson Robotics firması tarafından geliştirildi.

Vatan’da yer alan habere göre, gözlerinde ve göğüs bölgesinde bulunan kameralar sayesinde çevresindekilerin yüzünü, cinsiyetini ayırt edebiliyor, mutlu mu üzgün mü olduklarını anlayabiliyor.

Fuardaki katılımcılar Han ile konuşma şansı elde ediyor ve kimi zaman komik diyaloglar da ortaya çıkıyor.

Bir iş adamının "karım için mükemmel bir eş olduğunu düşünüyorum" şakasına Han'ın cevabı; "Senin dediğini yapmak zorunda değilim, ben kendi özgür irademle hareket ederim" şeklinde oldu.

Şirket yetkilisi Grace Copplestone insansı robotu 3 ayrı pazarı hedefleyerek ürettiklerini söyledi. Bunlardan birincisi otel/pansiyon gibi mekanlarda konukları resepsiyon masasında karşılayabilecek şekilde kullanmak. İkincisi eğlence sektöründe gazinolarda, kumarhanelerde, eğlence parklarında insanları eğlendirmek. Üçüncüsü ise tıbbi bakım alanında yaşlıların bakımına yardım etmek amacıyla kullanılması planlanıyor.

Hong Kong merkezli şirket Han'ın kadın versiyonu olan Eva isimli robottan bu yıl içinde yüzlerce üreterek piyasaya sürmeyi planlıyor. Han ilk olarak geçtiğimiz Ocak ayında Almanya'daki Dijital Yaşam ve Tasarım Fuarı'nda görücüye çıkmıştı.