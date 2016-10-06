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Yaşam
Deutsche Welle

İnsan maksimum kaç yıl yaşayabilir?

ABD'li bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada insan ömrünün azami süresi tespit edildi

06 Ekim 2016 23:23

İnsan teorik olarak sınırsız yaşayabilir mi, yoksa azami yaşam süresinin kaçınılmaz bir üst sınırı olmak zorunda mı? New York’taki Albert Einstein Tıp Üniversitesi’nden Dr. Jan Vijg ve çalışma arkadaşlarının yaptığı araştırmada bu soruya yanıt arandı. ABD'de çıkan bilim dergisi Nature'da yayımlanan bu araştırmanın bulgularına göre, insan hayatının doğal bir üst sınırı var ve insanın 125 yıldan fazla yaşama ihtimali imkânsıza yakın.

 

125’ten fazlası mümkün değil

 

Jan Vijg ve takımı, 40 farklı ülkeden topladıkları kapsamlı verileri analiz ettiler ve istatistiki hesaplamaları ışığında 125 yaşın kesin olarak insan ömrünün mutlak üst sınırı olduğu sonucuna vardılar. Bu araştırma, herhangi bir insanın herhangi bir yılda 125 yaşı aşma olasılığının 10.000’de 1 olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar bunun ‘neredeyse imkânsız’ın eş anlamlısı olduğuna dikkat çekiyor.

 

Karşı çıkanlar da var

 

Ancak bilim dünyasının tamamı insan hayatının süresinin 125 yıl ile sınırlı olduğu savı ile hemfikir değil. Örneğin Almanya'nın Rostock şehrinde bulunan Max Planck Demografik Araştırmalar Enstitüsü'nün kurucu direktörü James Vaupel'e göre bu çalışma bilimsel bir anlayışa sahip olmaktan uzak.

 

İnsan ömrü uzadı

 

Bilimsel veriler göz önüne alındığında 19. yüzyıldan beri dünyanın pek çok ülkesinde ortalama yaşam süresi gitgide artış gösterdi. Örneğin 1900'lü yıllarda Fransa'da bu süre 45 yıl dolayında iken, bu rakamın 2000 yılında doğan kişilerde 75'i aşması bekleniyor. Sadece bir yüzyıl içinde gerçekleşmesi beklenen bu ciddi artışın altında yatan sebep olaraksa bilim insanları tıp ve teknoloji alanlarında yaşanan ilerlemeye işaret ediyor.

Öte yandan, tıbbi ve teknolojik ilerlemeler düşünüldüğünde, bu üst sınırın gelecekte nereye kadar yukarı taşınabileceği ve bağlantılı olarak aşılması imkansız bir 125 üst sınırı olup olmadığı sorusu şu an için gizemini koruyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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