İnsan kaçakçısı: Cumhurbaşkanımızın talimatını duyunca geldim; bunu gönül işi olarak kabul ediyoruz

’25 dakika içinde Yunanistan'da olurlar"

Motor ve bot alarak mültecileri karşıya geçirdiklerini ifade eden Mehmet S., “Biz bot ve motor alıyoruz. Bot karşıya geçtiği zaman geri gelmiyor. 7-8 bin Euro bize maliyeti oluyor. 2-3 bin Euro bize kalıyor. 45 kişilik bota 30-35 kişi bindiriyoruz. Buradan 25 dakika içinde Yunanistan'da olurlar” diye konuştu.

"Bunu gönül işi olarak kabul ediyoruz"

Bir süredir Ayvacık'ta kalan 35'e yakın Afganistanlının paraları olmadığını dile getiren Mehmet S, “Burada bekleyen Afganistanlıların sayısı az ve paraları yok. Akşam saatlerinde deniz durulursa geçişleri bekliyoruz. Biz bu işi gönül işi olarak kabul ediyoruz. Son bir tane kalana kadar en güvenli şekilde bu işi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bir başka kaçakçı ise, önce mültecilerin güvenliğini sağladıklarını vurgulayarak, “40 kişilik bota 30-35 kişi bindiriyoruz ve can yelekleri var. Yedek benzin depoları da var. Reisimiz zaten izin vermiş. Karşıya geçtikten sonra Avrupa'ya gidecekler. Önemli olan buradan adaya geçmeleridir” dedi.

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