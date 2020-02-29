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İnsan kaçakçısı: Cumhurbaşkanımızın talimatını duyunca geldim; bunu gönül işi olarak kabul ediyoruz

29 Şubat 2020 15:29

Uğradığı saldırıda 34 askerim şehit düşmesinin ardından Türkiye Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara kapıları açtı. 7-8 yıldır bu işi yaptığını söyleyen insan kaçakçısı Mehmet S., "Cumhurbaşkanımızın talimatını duyunca buraya geldim. Yunanistan göçmenlerin girişine izin vermediği için buradan göndermeye çalışıyoruz" dedi. Afganistanlıların parasının olmadığını veya çok az paraları olduğunu söyleyen Mehmet S., "Akşam saatlerinde deniz durulursa geçişleri bekliyoruz. Biz bu işi gönül işi olarak kabul ediyoruz. Son bir tane kalana kadar en güvenli şekilde bu işi yapacağız" diye konuştu.

Mehmet S. sözlerinin devamında, "Göçmenler serbest olduğunu duyunca hepsi sınır kapısına gittiler. Sınır kapılarından geçiş yok. Bunu öğrenmeleri birkaç günü bulur. Sonra buraya gelirler. Birkaç gün sonra burada yoğunluk olur” diye devam etti.

’25 dakika içinde Yunanistan'da olurlar"

Motor ve bot alarak mültecileri karşıya geçirdiklerini ifade eden Mehmet S., “Biz bot ve motor alıyoruz. Bot karşıya geçtiği zaman geri gelmiyor. 7-8 bin Euro bize maliyeti oluyor. 2-3 bin Euro bize kalıyor. 45 kişilik bota 30-35 kişi bindiriyoruz. Buradan 25 dakika içinde Yunanistan'da olurlar” diye konuştu.

"Bunu gönül işi olarak kabul ediyoruz"

Bir süredir Ayvacık'ta kalan 35'e yakın Afganistanlının paraları olmadığını dile getiren Mehmet S, “Burada bekleyen Afganistanlıların sayısı az ve paraları yok. Akşam saatlerinde deniz durulursa geçişleri bekliyoruz. Biz bu işi gönül işi olarak kabul ediyoruz. Son bir tane kalana kadar en güvenli şekilde bu işi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bir başka kaçakçı ise, önce mültecilerin güvenliğini sağladıklarını vurgulayarak, “40 kişilik bota 30-35 kişi bindiriyoruz ve can yelekleri var. Yedek benzin depoları da var. Reisimiz zaten izin vermiş. Karşıya geçtikten sonra Avrupa'ya gidecekler. Önemli olan buradan adaya geçmeleridir” dedi.

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