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Yaşam

İnsan kaçakçıları bu kez karayoluna başvurdu; Edirne'de TIR dorsesinde 97 mülteci yakalandı

Yurt dışına çıkmaya çalışan 97 sığınmacının 22'sinin çocuk olduğu belirtildi

14 Şubat 2016 16:56

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı istikametine seyreden bir TIR'ı hatalı sollama yaptığı için durdurdu. Sürücünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine aracın dorsesini kontrol eden ekipler, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 22'si çocuk 97 sığınmacı tespit etti.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, ekipler, tırın çevresinde güvenlik önlemi alarak, sığınmacıları kontrollü şekilde minibüslere bindirdi.

Sığınmacılar, işlemlerinin yapılması için jandarma komutanlığına götürüldü. Sürücüye ise yasa dışı yük ve yolcu taşımacılığı yaptığı için 15 gün trafikten men cezası verildi.

Sürücünün sığınmacıları TIR'ın dorsesine İstanbul Selimpaşa mevkisinden aldığı iddia edildi.

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