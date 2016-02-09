Kızılay'a "son mülteci ölene kadar yaşayacaklar" şartıyla devredilen bina 5 yıldızlı otel olacak

Kızılay'a 'son mülteci ölene kadar yaşayacaklar' şartıyla devredilen 'Dostluk Apartmanı'ndaki mülteciler tahliye edilip bina yıkıldı. Yerine 10 katlı 5 yıldızlı otel yapılacak.

Radikal'den Ercan Sarıkaya'nın haberine göre; Etiler'in Nispetiye Caddesi'ndeki apartmanın bulunduğu arazi Kızılay tarafından gelir getirsin diye kiraya verildi. 2009 yılında, içinde son kalan mülteciler 100’er bin lira verilerek gönderildi ve bina yıkıldı. Şimdi ise yerine 10 katlı otel yapılacak. Meclisten karar çıktı, sıra uygulamaya geldi.



Hikâyesi 2. Dünya Savaşı'na dayanıyor



Etiler Nispetiye Caddesi’ndeki ‘Dostlu Apartmanı’nı resmi adıyla Nispetiye Sosyal Tesisleri’nin hikayesi 2. Dünya Savaşına dayanıyor. Naziler'den kaçan mültecilerin bir bölümü Türkiye’ye sığınmış. İstanbul’a gelen mültecilerin barınma sorunun çözümü için de Dünya Kiliseler Birliği devreye girmiş. Etiler Nispetiye Caddesi'nde 2 bin 500 metrekarelik bir arsa alınmış. 1964'te BM Mülteciler Yüksek Komiserliği mültecilerin barınması için de Dostuk Apartanı adını verdikleri binayı yaptırmış.



Son mülteciler de gitti



Sonunda Kızılay binanın bulunduğu arsayı kiraya vermeye karar verdi. Son mültecinin ölmesini beklemeden 2008 yılında ihaleye çıkıldı ve arsayı 25 yıllığına 35.5 milyon Euro karşılığında Elumatec A.Ş kiraladı. Binada kalan mülteciler de 100’er bin lira verilerek ikna edilmiş ve İstanbul’da başka yerlere yerleşmişler. Böylece dostluğun simgesi 2009 yılında yıkıldı.

Kızılay'a gelir getirecek



O dönemin Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı, ‘Dostluk Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili şunları söylemişti: İlk yıllarda 600'e yakın mülteci kalırken bu sayı günümüzde 30 aileye düştü. Hepsinin o binada kalma hakkı var ama bu bizim için ekonomik değil. Onda biri dolu olan binaya yatırım yapamıyoruz. Yaşanabilir bir yer olması için trilyonlar harcamak lazım, o zaman da bizden 30 mültecinin yaşadığı koca apartmanı onarıyoruz diye hesap sorarlar. Amacımız, mültecileri başka evlere yerleştirip bu binayı yıkarak yerine yenisini yapmak. Böylece burası Kızılay için gelir getirecek bir yer olur.”



İmar planı tadilat sürecinde başladı



Dostlar Apartmanı’nın arsasına kiralayan şirket burada bir alışveriş merkezi ve otel yapmayı planlıyordu. Bunun için de plan tadilatı yapılması gerekiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kapısı çalındı. Mülkiyeti Kızılay’ın olduğu başvuruyu da Kızılay yaptı. Mevcut koşullarda arsaya 5 bin metrekare 7 katlı bina yapılabiliyorken istenen yükseklik serbest olsun, 3 emsal yani 7 bin 350 metrekare inşaat yapılabilsin ve kafe ve restoranların yapılacağı teras ve bodrum katları emsal dışında bırakılsın. Ancak plan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden geçmedi.



Bakanlığa başvuru yapıldı



Bu defa plan tadilatı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yapıldı. Arsanın konut alanından çıkarılıp 2.5 emsal ve 15 kat yükseklikle Turizm ve Ticaret alanına alınması istendi. Bakanlık ise Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi’nde olması nedeniyle plan değişikliğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdi. Geçen eylül ayında meclis talebi koruma kurulu kararına aykırı diye geri çevirdi.

Plan tadilatı bu defa Ocak 2016’da tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis’ne geldi. Bu sefer planda araziye 13 katlı otel yapılmasının planlandığı belirtildi. Meclis’te AKP’li üyelerin oylarıyla eski ‘Dostluk Apartmanı’nın yerine oy çokluğu ile 10 katlı inşaat yoğunluğu düşürülmüş otele izin verildi. ‘Dostuk Apartmanı’nın yerine, 5 yıldızlı otel dikilecek.



5 ayda ne değişti



CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ mecliste yaptığı konuşmada 5 ayda hiçbir şeyin değişmediğini belirterek şunları söyledi: Mecliste 5 ay önce görüşüldü ve oybirliğiyle reddedildi; 'Rumelihisarı Mahallesi, 41 ada 55 parsele dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifi incelenmiş olup, teklif plan bütünlüğünü bozucu ve İstanbul 3 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.04.2010 tarih 4301 sayılı kararına aykırı nitelikte olduğundan komisyonumuzca uygun görülmemiştir' denildi.