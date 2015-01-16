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İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi, yolsuzluk dosyalarını kapatan 4 savcının terfisini 'hayret'le karşıladı

İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi Emma Sinclair-Webb, HSYK'nın son kararnamesiyle ilgili tweet attı

16 Ocak 2015 13:40

İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcilerinden Emma Sinclair-Webb, 888 hâkim ve savcının görev yerini değiştirildiği HSYK Kararnamesi’nde 17-25 Aralık ve Deniz Feneri gibi yolsuzluk dosyalarına takipsizlik kararı veren dört savcının terfi edilmesine “hayret” diyerek tepki gösterdi.

HSYK'nın son kararnamesi ile 25 Aralık dosyasını kapatan savcı İsmail Uçar ile polislere yönelik 22 Temmuz operasyonunu gerçekleştiren savcı İrfan Tuna, terfi ettirilerek İstanbul Başsavcı Vekilliği’ne getirildi. Bir dönem Deniz Feneri yolsuzluğu dosyasında örgüt ve dolandırıcılık suçlarına takipsizlik kararı veren başsavcı vekili Harun Kodalak Ankara Başsavcılığı’na, savcı Hakan Pektaş ise başsavcı vekilliğine atandı.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Webb, HSYK kararlarını şöyle yorumladı:

“Yolsuzluk dosyalarını kapatan 4 savcıya terfi, hayret!”

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