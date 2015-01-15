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HSYK 888 hakim ve savcının yerini değiştirdi; 25 Aralık'a takipsizlik kararı veren savcı, başsavcı vekili oldu

HSYK Deniz Feneri, Balyoz, Şike ve MİT dosyası gibi davalara bakan savcıların görev yerlerini değiştirdi

15 Ocak 2015 21:33

Arzu Yıldız

HSYK 888 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Kararname HSYK’nın internet sitesinden yayınlandı.

Kararnamede, deniz feneri e.V soruşturmasını yürütürken görevden el çektirilen 3 savcının yerine atanan savcılardan sorumlu olan Ankara C.Başsavcı vekili Harun Kodalak Ankara C.Başsavcısı oldu. Deniz Feneri e.V soruşturmasında sonradan görevlendirilen ve soruşturmadan örgüt suçlamasını kaldırdıkları gerekçesiyle tartışmalara neden olan savcı Hakan Pektaş, Ankara C.Başsavcı vekilliğine getirildi. Ankara C.Başsavcı vekili olarak yine kurul YBP ile yakınlığı ile bilinen Cafer Güven Kara’yı atadı.

 

7 Şubat savcısı Antep’e

 

Öte yandan, Balyoz davası hakimlerinden Ömer Diken Uşak’a atandı. Eski HSYK 1.Daire Başkanı İbrahim Okur Anadolu hakimliğine  getirildi. Eski Ankara özel yetkili hakimlerinden Haydar Kol Ordu’ya, Başbakanlıkta koruma kavgasını soruşturan daha sonra da Sincan’a atana savcı Murat Demir Aksaray’a,  7 Şubat MİT dosyasını soruşturan savcı Bilal Bayraktar Bakırköy’den Gaziantep Savcılığına atandı. Öte yandan 7 Şubat dosyasının yürüten bir diğer savcı olan Sadrettin Sarıkaya Erzurum’a atandı.

 

HSYK eski genel sekterlerine 2. tayin

 

Eski HSYK sekterlerinden Engin Durnagöl  Ankara’dan Kahramanmaraş’a, HSYK genel sekterlerinden Bülent Albayrak Ankara’dan Van’a gönderildi. Adalet.org isimli sitede yolsuzluklar, savcıların açığa alınmasına ilişkin eleştiriler yazan Ankara C.Savcısı Şeref Kaya’nın da görev yeri değiştirildi. Kaya Van’a atandı.

 

MİT müsteşar yardımcısına yolsuzluk davası açan savcının görev yeri değiştirildi

 

Eski Ankara C.Başsavcı vekili olan ve eski kurulun son kararnamesinde Konya’ya atanan Şadan Sakınan Trabzon’a düz savcı olarak gönderildi.

MİT Müsteşar yardımcısı M.D hakkında yolsuzluk soruşturması yürütüp dava açan Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdullah Bulgen Kocaeli C.Savcılığına atandı. M.D hakkında dava açılmasından sonra MİT’ten daha etkin bir kamu dairesinin başına getirilmişti.

 

Tape ve ses kaydı yayınlamak gazeteci için suç değil diyen savcı Isparta’ya

 

Ankara Basın Suçları bürosunda görev yapan ve “tapeses kaydı yayınlamak gazeteci için suç değil” şeklinde emsal bir karara imza atan Ahmet Cemal Gürgen ve eski HSYK’da görevli olan eşi Havva Gürgen Isparta’ya gönderildi.

 

Şike davası savcısı Balıkesir’e

 

Şike davası savcısı Mehmet Berk Bakırköy’den Balıkesir’e atandı.

 

İrfan Fidan-İsmail Uçar Başsavcı vekili oldu

 

1725 yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından sonra yürütülen polis operasyonlarının başındaki isimlerden  İrfan Fidan İstanbul C.Başsavcı vekilliğine, 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına takipsizlik kararı veren ve 1 Eylül’de soruşturmayı yürüten  eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı’nın da aralarında bulunduğu polislere “darbe” suçlaması ile operasyon yapan  savcı İsmail Uçar da başsavcı vekili oldu. Adana’da MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin askerler hakkında “casusluk” soruşturması yapan savcı Ali Doğan Küçükçekmece Başsavcısı oldu.

 

Bozdağ’a tutanak tutan eski İzmir Başsavcısı Hüseyin Baş düz savcı oldu

 

İzmir’de liman operasyonu yapılırken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve müsteşar Kenan İpek hakkında adil yargılamayı etkiledikleri gerekçesiyle tutanak tutan eski İzmir Başsavcısı Hüseyin Baş’ın da ikinci kez görev yeri değiştirildi. Baş Samsun Bölge Adliye Başsavcılığından Gaziantep’e savcı olarak atandı.

Başbakan'ın ofisinin dinlenmesiyle ilgili polisler hakkında tutuklama kararı talebini reddeden mahkeme üyeleri Hakan Oruç ve Mustafa Karatay ise Kırıkkale'ye atandı.

 

 

 

 

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