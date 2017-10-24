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Yaşam

İnsan hakları aktivisti Meral Geylani tutuklandı

Antalya’da 12 Ekim’de gözaltına alınan insan hakları aktivisti Meral Geylani sevk edildiği mahkemece tutuklandı

24 Ekim 2017 21:16

Roboski Katliamı’nın ardından yaşamını yitirenlerin aileleri ile dayanışmak için köye yerleşen hak savunucusu Meral Geylani, ‘örgüt üyesi olmak’ suçlaması ile sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Meral Geylani, 12 Ekim’de Antalya’da düzenlenen operasyon ile gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça ifadesi alınan Geylani, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle Sorgu Hakimliği’ne sevk edildi. Sorgu Hakimliği de ifadesi alınan Geylani’yi, aynı gerekçeyle tutukladı. 

Meral Geylani 20 yıl boyunca Yeni Zelanda’da yaşamış, 34 kişinin hayatını kaybettiği Roboski katliamının ardından katliamda yaşamını yitirenlerin aileleri ile dayanışmak amacıyla köye yerleşmişti.

Yine Roboski’de yaşayan barış aktivisti Yannis Vasilis de, Roboski Katliamı’nın yıldönümünde gözaltına alınarak, serbest bırakılmasına savcılık tarafından itiraz edilmesi üzerine Şırnak Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.

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Meral GeylaniYannis Vasilisinsan haklarıörgüt

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