İnsan hakları aktivisti Gergerlioğlu'na 'sosyal ölüm' taarruzu; cami derneğinden sonra okul aile birliğinden de istifası istendi!

Eski Mazlumder Başkanı ve T24 yazarı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun okul aile birliğinden de istifası istendi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle geçtiğimiz ay Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından hakkında soruşturma başlatılan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ömer Faruk Gergerlioğlu, aynı gün Kocaeli Valiliği tarafından açığa alınmıştı. Gergerlioğlu'nun yönetim kurulu üyesi olduğu cami yaptırma derneğinin yardım toplama başvurusu da, "Üyeniz soruşturuluyor" denerek reddedilmişti.

Son olarak 2 gün önce Facebook hesabı 'hack'lenen, kişisel web sitesi hacker saldırılarına uğrayan Gergerlioğlu'nun bu sefer de okul aile birliğinden istifası istendi.

Gergerlioğlu, yaşanan süreci şu ifadelerle anlattı:

"Geçtiğimiz gün oğlumun ortaokulundaki okul aile birliği kongresine çağırdılar. Aslında çok da heveslisi değildim ama 'Benim de bir katkım olur' diye yönetim kurulu için aday oldum, seçildim. 'Cami olayından sonra burada da bir başka asap bozucu olay olur mu?' diye düşünmedim değil, ama 'Ya bu kadar da olmaz herhalde' dedim"

"Okul sınırlarında dolaşabilirsiniz"

"Aradan bir müddet geçti, çağrılmıyorum herhangi bir toplantıya. Telefonum çaldı, yönetim kurulu başkanı Ahmet Bey arıyordu. 'Ya hocam seni kaç yıldır tanırım. Değil üyeliğini iptal, buraya başkan olması gereken adamsın ama söylemek bana düştü, müdür bey 'Ömer Bey açığa alınmış, okul aile birliği yönetim kurulunda olamaz' diyerek senin listeden çıkarılman gerektiğini söylüyor, fiili çalışmalara seni katmadık, hatta FETÖ'den tutuklu birisinin baldızını da listeden sildi' dedi. Ben de 'Bu nasıl karar' diyerek müdürü aradım 'Yahu böyle saçmalık olur mu, bana yazılı gerekçe verin' dedim. Bunun üzerine 'Açığa alınanların dernek yönetim kurulu üyesi olamayacağı ama veli olduğu için okul sınırlarında dolaşabileceğine' dair bir yazı verdi. 'Bunun gerekçesi nedir?' deyince İlçe milli Eğitim müdürünün yazısını sundu, yazıda 'FETÖ/PYD'den açığa alınanların kamu kurumlarına alınmaması istenmekteydi'"

"Öğretmen değilim, doktorum"

"'Bir kere bu yazıda herhalde Türkçe hatası var, öğretmense okuluna alınması istenmiyor herhalde ama burada kastedilen açığa alınanların hiçbir devlet dairesine, hastane, adliye, valilik vb. ise tam bir saçmalık. Ben zaten bu okulun öğretmeni değilim, başka bir hastanede açığa alınmış doktorum' deyince 'Tam da ikinci anlam olduğu için sizi kamusal statüsü olan dernek yönetim kurulu üyesi yapamıyoruz' dedi. 'Kardeşim bir kere ya benim istifa etmem veya 3 kez toplantıya katılmamam durumunda yönetim kurulu kararıyla ihracım dışında sizin böyle bir yetkiniz yok' desem de kar etmedi, 'Yazıyı imzalayın' dedi. Ben de 'Şu gerekçe yazısını alayım' deyince 'Vermem, resmi yazıdır' dedi"

"İnsanların onuruyla oynamak bu kadar ucuz mu?"

Ardından Kocaeli Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhlis Bey'i aradım, durumu anlattım, 'Ya doktorum böyle saçmalık olur mu, müdür yanlış iş yapmış ben onu arayıp hemen konuyu düzelteceğim' dedi. Aramış, bu sabah okula yine gerilmiş bir şekilde gittim. Müdür Bey'in odasına girdim ayrıntılı konuştum. Benden iki kez özür diledi. 'Kardeşim böyle bir saçmalığa itiraz ettiğimi görüyorsun , insan bu saçma durumu bir araştırır' deyince 'Bize gelen yazı bu, ortalıkta hukuk kalmadığını biliyorum ama ben de bir memurum, ortalık karışık' dedi. 'İnsanların onurlarıyla onamak bu kadar ucuz mu?' dedim ona. 'Siz artık toplantılara katılınız, Amirler sözle söyler sonra gündem olunca üstüne yatar ben onlara yine yazı yazacağım, yazılı bildirsinler ama bildirmezler ki' diyerek tekrar yazı yazdırdı"