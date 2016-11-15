Cami yaptırma derneğine 'Gergerlioğlu' vetosu: Üyeniz soruşturuluyor, izin yok

Eski Mazlumder Başkanı ve T24 yazarı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yönetim kurulu üyesi olduğu cami yaptırma derneğinin yardım toplama başvurusu, "Üyeniz soruşturuluyor" denerek reddedildi.

Gergerlioğlu, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım yüzünden açığa alınmış, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “ Benim yaptığım mücadele şahsimin işe iade davası değil, demokrasi mücadelesi olarak devam edecektir. Ben barış dediğim için açığa alındım, hak dediğim için açığa alındım” demişti.

Geçtiğimiz gün, mahallesinin cami yaptırma derneğinin başkanının kendisini aradığını ve "Yardım toplamak için verdiğimiz dilekçe dernekler masası tarafından reddedildi, dilekçede senin adın da var, gerekçe ise senin hakkında yürütülen soruşturma imiş, müdür eli ayağı titrer bir halde 'Gergerlioğlu'nun adının olduğu bu dilekçeyi imzalamam diye tutturuyor, ne yapalım?" diye sorduğunu aktaran Gergerlioğlu, daha sonra Kocaeli Valiliği Dernekler Müdürlüğü'ne gitti.

Kocaeli Valiliği Dernekler Müdürü İsmail Gök'e, "kendisine sunulan gerekçeye kargaların bile güleceğini" ifade eden Gergerlioğlu, burada yaşananları şöyle anlattı:

"'Böyle zamanlarda kendimi riske atamam' deyince yasayı ve maddeyi gösterip 'Buradan böyle bir anlam çıkmaz' dedim. Buna karşılık olarak 'Yasada olmamasına rağmen kendi insiyatifimi kullanarak bu kararı aldım' dedi"

Gergerlioğlu, İsmail Gök'ün kararında direteceğini belirtmesi üzerine Kocaeli Valiliği, BİMER, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı şikayet hattına şu dilekçeyi gönderdi:

"İzmit Kocatepe mah. Hicret camii yönetim kurulu üyesiyim. Cami yaptırma derneği yönetim kurulu olarak yardım toplamak için 01-09-2016 tarihinde verdiğimiz dilekçe, 2860 sayılı yasanın 9. maddesi gerekçe gösterilerek "hakkımda sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan dolayı bu kapsamda yapılacak hizmette gerekli yeterliliğe haiz olmadığı değerlendirilmiştir" ifadesiyle dilekçede ismim olduğu için reddedilmiştir. Kocaeli Valiliği Dernekler müdürü İsmail Gök ile görüştüğümde kendisine "bu yasa maddesinin benim durumumla bir ilişkisinin olamayacağını, yapılan işlemin yasa ve hukuk dışı olduğunu belirttiğimde" bana "yasada olmamasına rağmen kendi insiyatifimi kullanarak bu kararı aldım" demiş ve 27-10-2016 tarihli yazıyla talebimizin uygun görülmediği tarafımıza bildirilmiştir. Devlet memuru bir müdürün keyfi kararlarla dilekçemizi reddetme ve caminin yapılmasına engel olma hakkı yoktur. Gereken incelemenin yapılmasını ve bu onur kırıcı muameleden dolayı yetkilinin uyarılmasını ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum"





