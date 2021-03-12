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Yaşam

İnsan Hak İhlalleri Raporu: 176 kişinin yaşam hakkı ihlali edildi, 434 kişi işkence veya kötü muamele gördü

12 Mart 2021 13:38

T24 Haber Merkezi

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanvekili, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu  Türkiye’de Şubat ayında 176 yaşam hakkı ihlali, 434 işkence olayı yaşandığını açıkladı.

CHP'li Tanrıkulu'nun Türkiye İnsan Hak İhlalleri Şubat Ayı Raporu'ndaki verilere göre, 138 kişi iş cinayetleri sonucu hayatını kaybederken, 33 kadın da erkekler tarafından öldürüldü. 5 kişi ise cezaevinde hayatını kaybetti. 

Raporda, 372 kişinin işkenceye maruz kaldığı, 62 kişinin de cezevinde işkence ya da kötü muamele gördüğü belirtildi. 

Raporda mahkûm olan gazeteci, yazar, yayıncı sayısı 7 olarak belirtilirken, bir gazetecinin tutuklandığı, 9 gazetecinin gözaltına alındığı aktarıldı. 12 gazeteciye dava veya soruşturma açıldığı, 2 gazetecinin saldırıya uğradığı belirtildi. 

"Düşünceyi ifade özgürlüğü ihlali" başlığı altıda, 196 toplatma, ceza, erişim engelleme kararı olduğu aktarılırken, düşünceyi ifade nedeniyle gözaltına alınan veya tutuklananların sayısının 45 olduğu bilgisi paylaşıldı. 5'i sosyal medyadan olmak üzere, düşünceyi ifade özgürlüğü nedeniyle 8 kişinin mahkûm olduğu belirtildi.

"Örgütlenme özgürlüğü" başlığında ise, tutuklanan belediye başkanı, milletvekili, parti yöneticisi sayısının 12 olduğu aktarılırken, mahkûm edilen belediye başkanı, milletvekili, parti yöneticisi sayısı 41 olarak kaydedildi. 

 

 

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