İnsan derisinden kan hücresi üretildi

T24 - Kan kanseri başta olmak üzere pek çok hastalık için tedavi ışığı doğdu.





Kanadalı bilim adamları, tıp dünyasında çığır açacak bir gelişmeye imza attı. İnsan derisinden sağlıklı kan hücreleri elde edildi.







Kanada'nın Hamilton kentindeki McMaster Üniversitesi araştırmacıları, bir kan kanseri hastasının cildinden genetik mutasyona uğramayan sağlıklı kan hücreleri ürettiklerini duyurdu. Üniversite bünyesindeki Kök Hücre ve Kanser Araştırmaları Enstitüsü Bilim Direktörü Mike Bhatia, "İnsan derisi kullanarak bu sonuca vardık. Bunun nasıl çalıştığını biliyoruz ve süreci daha da geliştirebileceğimize inanıyoruz. Bu başarıdan aldığımız cesaretle, insan derisinden başka ne tür hücreler elde edebiliriz, bunun üzerinde çalışacağız" dedi. Kan kanseri bir hastadan aldıkları deriyi bir ay boyunca protein ve kan yapıcı hücrelerle yıkadıklarını belirten Bhatia, sonunda kan ürettiklerini, kaynağı kendisi olduğu için kanı hasta vücudunun reddetmesinin mümkün olmadığını kaydetti.





Bilim adamları, bu sonuca ulaşmak için yaklaşık iki yıldır değişik yaşlardaki kişilerin derileri üzerinde deneyler yaptı. Hastanın kendi derisinden kan üretilebilmesi sayesinde, anemi, lösemi ve bazı kanserlerin tedavisi kolaylaşacak. Klinik denemeler, 2012'de başlayacak. Bilim dergisi Nature'de yayınlanan araştırma, Kanada Sağlık Araştırmaları Enstitüleri, Kanada Kanser Toplumu, Kök Hücre Ağı ve Ontario Araştırma ve Buluş Bakanlığı tarafından finanse edildi.