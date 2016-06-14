İnsan beynini etkileyen 10 roman

Bilim dünyası insan beynini farklı bir biçimde etkileyen on romanı belirledi. Edebiyatın ‘iyileştirici’ niteliğinden yola çıkan bir grup bilim insanı, nitelikli romanların insan beynini geliştirip keskinleştirdiğini, sosyal bağları güçlendirerek kişiliği değiştirdiğini ve ilişki kurmayı kolaylaştırdığını belirledi.

Edebiyathaber'in haberine göre, Toronto Üniversitesi öğretim üyesi psikiyatr Keith Oatley ve Ingrid Wickelgren tarafından Scientific American’da yazılan makaleye göre, roman kahramanlarıyla özdeşleşmek, hem hayal dünyasını zenginleştiriyor, hem de sosyal bağları güçlendiriyor.

Nitelikli bir roman, bu etkileriyle insan beynini de keskinleştiriyor ve insan davranışlarına ilişkin bilgiler veriyor. İki bilim insanı, insan beynini en fazla geliştiren on romanı da tespit etmişler. Listede Tolstoy’un Anna Karenina veya Virginia Woolf’un Bayan Dalloway’ın yanı sıra Mohsin Hamid’in 2007 yılında yazdığı ‘The Reluctant Fundamentalist / Gönülsüz Köktendinci’ isimli romanı da yer alıyor.

Listede yer alan romanlar şöyle:

1) Johann von Goethe / Genç Werther’in Acıları (1787)

2) Jane Austen / Aşk ve Gurur (1813)

3) Nathaniel Hawthorne / Kırmızı Leke 1850

4) Gustave Flaubert / Madam Bovary (1856)

5) George Eliot / Middlemarch (1870)

6) Leo Tolstoy / Anna Karenina (1877)

7) Virginia Woolf / Bayan Dalloway (1925)

8) Toni Morrison / Sevgili (1987)

9) J.M. Coetzee / Utanç (1999)

10) Mohsin Hamid / Gönülsüz Köktendinci (2007)