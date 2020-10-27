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Yaşam

İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu!

Kız çocuğun ilk ifadesinde, eli silahlı ve yüzlerinde maske olan 2 kişi tarafından kaçırıldığını söyledi

27 Ekim 2020 22:00

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir inşaatta elleri ve ayakları iple bağlı 12-13 yaşında olduğu belirtilen bir kız çocuğu bulundu.

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kız çocuğuinşaatİzmirBornovaKemalpaşa Mahallesi
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