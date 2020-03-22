İnşaat Mühendisleri Odası: Halkın can derdine düştüğü dönemde koruma altındaki doğal alanlar imara açıldı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Cemal Gökçe, koruma altındaki doğal alanların sessiz sedasız yapılaşmaya açıldığını söyledi.

Gökçe, yeni bir yönetmelikle askeri bölgeler, su ve orman havzalarından sonra şimdi de koruma altındaki doğal alanların imara açıldığını, üstelik bu düzenlemenin halkın adeta can derdine düştüğü Koronavirüs salgınıyla boğuştuğu bir döneme denk getirilerek kamuoyunun dikkatinden kaçırıldığını ifade etti.

Sözcü'nün haberine göre, Cemal Gökçe, kritik kararın 16 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile uygulamaya geçirildiği bilgisini verdi.

Gökçe, yeni düzenlemede, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları içinde şunları söyledi;

"Barındırdığı siluet, jeolojik ve ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alanın potansiyeli ve kullanım özellikleri göz önünde bulundurularak, kesin korunacak hassas alan ve nitelikli doğal koruma alanlarında izin verilen faaliyetlere ek olarak doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, entegre tesis, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlardır.

"Düzenleme doğal koruma alanlarına yerleşmeyi mümkün kılıyor"

Bu düzenleme açık ki doğal koruma alanlarını sadece ticari faaliyete açmıyor aynı zamanda yerleşmeyi de mümkün kılıyor.

‘Düşük yoğunlukta' denilerek sözde kabul edilebilirliği sağlanmaya çalışılsa da, yoğunluğu ne olursa olsun adı geçen bölgelerin imara açılacağı anlaşılıyor.

Kentsel değerlerin, kentlerin ortak kullanım alanlarının, askeri bölgelerin, su ve orman havzalarının yerleşmeye açılması yetmemiş olacak ki, yeni düzenleme ile doğal alanlar da imara ve kaçınılmaz olarak yerleşmeye, yapılaşmaya açılıyor.!

İMO Başkanı Cemal Gökçe, düzenlemenin normal bir zamanda değil, bütün ülkenin Koronavirüs nedeniyle can derdine düştüğü bir dönemde sessiz sedasız yayımlandığını belirtti.