İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı uyardı: Olası bir İstanbul depreminde 150 bin kişi ölebilir, Kanal İstanbul gündemden çıkarılmalı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Cemal Gökçe, Elazığ'da yaşanan depremin ülke gündeminden Kanal İstanbul'un çıkarılıp, yerine Deprem İstanbul'un alınması için büyük bir uyarı olduğunu söyledi. Gökçe, olası bir İstanbul depreminde 100 binlerce binanın yıkılacağını ve depremin gece gerçekleşmesi halinde 150 bin gündüz olması halinde de 50 bin kişinin öleceğini öne sürdü.

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Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Gökçe, “Binalarımız çürük, kentsel dönüşüm deprem için değil rant için yapıldı. İmar affı riski daha da artırdı. Elazığ'a rağmen deprem gerçeğini görüp önlem almazsak bu ülke İstanbul depreminin altından kalkamaz” dedi.

İMO Başkanı Gökçe, Elazığ depreminin yaşanmasının ardından TV'lerde yine fay hatlarının konuşulduğunu, esas konuşulması gerekenin ise faylar değil çürük binalar olduğunu söyledi. Gökçe, “Bu ülkede fayları bilmeyen kalmadı. Hangi fay nerede çocuğa sorsan bilir. Toplumun enerjisi faylarla boşaltılmaya çalışılıyor. Toplumun asıl bilmesi gereken içinde oturduğu binaların çürük olup olmadığıdır. Hangi belediyenin yapı arşivini açarsanız açın göreceksiniz ki binaların en az yüzde 80'i deprem güvenlikli değil. Yani depremde yıkılır, kaçarı yok. Bu binaların deprem güvenlikli hale getirilmesi şart” dedi.

Gökçe, ülkedeki tüm binaların mühendislik kuralları ve ilkeleri ile deprem yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi ve yeni binaların da bu şekilde yapılması gerektiğini belirtirken, denetimleri de 3-5 yıllık mühendislere bırakma yönteminden de vazgeçilmesini istedi. 1999 depreminden bu yana 20 yıl geçmesine rağmen kentsel dönüşüm yerine rantsal dönüşüm yapılmaya çalışıldığını ifade eden Gökçe, şu uyarılarda bulundu: “Bütün ülke İstanbul depremini değil Kanal İstanbul diye suni bir gündemi tartışıyor. Elazığ Sivrice'de yaşadığımız deprem, Kanal İstanbul diyenlerin kulağına küpe olur. İstanbul depremi Elazığ gibi olmaz. Türkiye bunun altından kalkamaz. Seferberlik ilan edilmelidir. İstanbul'un göçmesi demek, Türkiye'nin göçmesi demektir.”