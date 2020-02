İnşaat mühendisi adayları milletvekili olabilmek için yola çıktı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da her ikisi de inşaat mühendisliği bölümünde okuyan Can Çete (19) ve Mehmet Can Tör (21), İYİ Parti\'den milletvekili aday adayı oldu.

Milletvekili seçilme yaşının düşürülmesinin ardından Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Can Çete, İYİ Parti\'ye aday adaylığı başvurusu yaptı. En genç milletvekillerinden olmak istediğini söyleyen Can Çete, \"Milletvekili seçilirsem eğitim ve vergi konularında çalışacağım. 13 milyon genç var. Onları temsil edeceğim için çok heyecanlıyım. İYİ Parti\'den en genç milletvekili aday adayıyım. Meclis\'e gireceğime inanıyorum\" dedi.

\'HEYECANLIYIM\'

Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Can Tör de, İYİ Parti\'den milletvekili aday adaylığı başvurusunu yapıp seçim çalışmalarına başladı. Heyecanlı olduğunu anlatan Mehmet Can Tör, \"Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve sosyal projelerde yer aldım. Genç bir aday olarak heyecanlıyım ben de. Atatürk ilkelerine bağlı yeni bir gençlik hareketi başlatmak için aday adayı oldum. Bunu da başaracağımıza inanıyorum\" diye konuştu.



