İnşaat İş Sendikası: Firmalar, işçilere Koronavirüs kaynaklı hastalık ya da ölümden sorumlu olmayacakları yönünde taahhütname imzalatıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrılarının yapıldığı Türkiye'de çalışmaya devam eden inşaat işçilerine, firmaların olası ölüm ve hastalıklardan dolayı sorumluluk kabul etmediğine yönelik taahhütnameler imzalattığı öğrenildi.

T24'e konuşan İnşaat İş Sendikası Örgütlenme Sekreteri Yunus Özgür, Çekmeköy'deki Koray Kasaba firmasının işçilere, Koronavirüs nedeniyle başlarına gelecek herhangi bir hastalık ya da ölümden şirketin sorumlu olmadığı yönünde bir taahhütname imzalattığını söyledi.

"EMAAR yöneticileri salgını önleyemeyeceklerine kabul etmelerine rağmen üretime devam kararı aldı"

İnşaat işçilerinin çalışma koşullarının çok kötü olduğunu, Koronavirüs nedeniyle daha da ciddi bir hal aldığını belirten Özgür, EMAAR Otel inşaatı yönetimi ile bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Özgür, görüşmeyi şöyle anlattı: "EMAAR yöneticileri bize şunu sordu; Koronavirüs'e karşı nasıl bir önlem alalım? Bizde şunu söyledik; siz santiyeyi kapatıp işçileri ücretli izne çıkarmadıkça, bu koşulları kısa sürede düzeltme, bu salgını engelleme şansınız yok. Firma şantiyeyi kapatmadığı sürece salgını engellemeyeceklerini kabul etti. Ancak üretime devam kararı aldılar. Biz de bunun üzerine bağlantıyı kestik"

İşçilerine üretime feda edildiğini söyleyen Özgür, "Ölen ölsün diyorlar. Emaar yöneticileri, işçileri tıka basa otobüslere doldurdu, memleketlerine gönderdi daha sonra hem de hiçbir tarama yapmadan. Bu insanlar ailelerinin yanına gidiyor. Ama patronların umrumda mı?" diye sitem etti.

"Şantiyelerde Koronavirüs'e karşı alınmış tek önlem uyarı afişleri, denetim ise hiç yok"

Çalışma Bakanlığı tarafından tüm şantiyelere genelge gönderildiğini hatırlatan Özgür, "Bugün onlar bile uygulanmıyor. Şantiyelerde Koronavirüs'e karşı alınmış tek önlem uyarı afişleri, denetim ise hiç yok" dedi.

Özgür, 'evde kal' çağrılarının işçiye yönelik olmadığını belirterek, "Bu çağrı iki yüzlülüktür. Ücretli izin olmadan işçinin evde kalma ihtimali yoktur" diye konuştu.

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