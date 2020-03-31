İnşaat İş Sendikası: EMAAR ile işçilerin ücretlerinin ödenmesi ve memleketlerine gönderilmesi konularında anlaştık

EMAAR AVM işçileri, Koronavirüs salgını nedeniyle şirketin yetersiz önlem aldığını belirterek, ana firma binası önünde başlattığı eylem sonuçlandı. İnşaat İş Sendikası, yapılan görüşme sonrasında EMAAR firmasının, işçilerin özel araçlarla memleketlerine gönderilmesi ve ücretlerinin ödenmesini kabul ettiğini duyurdu.

T24'e konuşan İnşaat İş Sendikası Örgütlenme Sekreteri Yunus Özgür, EMAAR'daki işçilerin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle işten çıktığını söyledi. Özgür, "EMAAR, taşeron olmayan işçileri memleketlerine özel araçlarla ve ücretlerin ödenmesi konusunda anlaşma sağlandık. Şimdi taşeron işçiler için şirketle görüşüyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

EMAAR AVM'nin Üsküdar'da bulunan şantiyesinde çalışan işçiler, Koronavirüs salgını nedeniyle ücretli izin talebinde bulunmuştu. İnşaat İş Sendikası, yapılan görüşmelerin sonuçlanmaması nedeniyle ana firma önünde eylem başlatmıştı.

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