Hindistan, insansız mini uzay mekiğini uzaya fırlattı

Hindistan’ın güneyindeki Andhra Pradesh şehrinden kalkan 6,5 metre yüksekliğinde ve 1,75 ton ağırlığındaki 'mini' uzay mekiğinin atmosferde 70 kilometre mesafe katetmesi hedefleniyordu.

NASA'nın 2011 yılında Uzay Mekiği Programı'nı durdurması yeniden kullanılabilir uzay aracı üretiminde uluslararası bir rekabet başlatmıştı.

Yeniden kullanılabilir roket modelleri uzay keşfi maliyetini büyük ölçüde azalttığı için yoğun ilgi görüyor.

Bir süredir uzay programına önemli ölçüde yatırım yapan Hindistan'ın bu zamana kadar yaptığı en kayda değer uzay keşfi girişimi 2013 yılında Mars’a yolladığı uydu oldu.

Hindistan, önümüzdeki 10 yıl içinde uzaya tam kapsamlı yeniden kullanılabilir bir uzay mekiği yollamayı hedefliyor.

Hipersonik Hız

Pazartesi günü fırlatılan ‘yeniden kullanılabilir uzay aracı’ (RLV-TD)’nin çıkışı Sriharikota’dan yapıldı.

Aracın uçuşu tamamlaması beklenmiyor.

Deneyin asıl amacı Uzay Araştırma Organizasyonu’nun (Isro) hipersonik hıza ulaşma ve insansız iniş konusunda veri toplamaktı.

Bu modeli geliştirmek Hindistan’ın beş yılını aldı ve toplamda 14 milyon dolara mal oldu.

Amerika’nın uzay mekiği programından vazgeçmesiyle Space X ve Blue Origin gibi özel şirketler arayı kapatmak için harekete geçmiş durumda.

Japonya, Avrupa ve Rusya da benzer teknoloji üzerinde araştırmalar yapıyor.