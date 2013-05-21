İnönü'deki konserler Parkorman'a alındı

Pozitif Live tarafından düzenlenen, Vodafone Istanbul Calling kapsamında BJK İnönü Stadyumu’nda gerçekleşmesi planlanan Tiesto performansı ile Snoop Dog, CeeLo Green ve NAS gibi isimlerin yer aldığı Urban & Hip-Hop Day ve The Prodigy, Basement Jaxx ile Jaguar Skills’i ağırlayacak Dance Day konserleri Parkorman’a alındı.

Pozitif Live'ın yaptığı açıklamada şöyle denildi;



Söz konusu konserler, Beşiktaş İnönü Stadyumu'nda bu yaz başlayacak yenileme çalışmalarının planlanandan daha erken başlaması ihtimaline karşın Parkorman'da gerçekleştirilecektir.

İstanbul'un en göz alıcı etkinlik mekânlarından biri sayılan Parkorman, Vodafone İstanbul Calling'in konser mekânları arasında yer alıyor. Daha önce açıklanan konserlere ek olarak, bu üç ayrı etkinliğe de ev sahipliği yapacak olan Parkorman, doğanın yaydığı rahatlık eşliğinde müzikseverlere apayrı bir açıkhava konser deneyimi yaşatacak.