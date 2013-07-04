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Kültür-Sanat

İnönü'de son konser Iron Maiden'ın

İngiliz metal grubu Iron Maiden, 26 Temmuz akşamı İnönü Stadı'nda konser verecek. Tarihi konser, İnönü yıkılmadan önceki son etkinlik.

04 Temmuz 2013 17:24

Bu yaz yıkılarak yeniden inşa edilecek İnönü Stadı, tarihi bir konsere ev sahipliği yapacak. En son 2011'de ülkemizde izlediğimiz grup, bu kez 'Maiden England' turnesi kapsamında on binlerce hayranının karşısına çıkacak.

Bilet fiyatlarıysa kimi hayranları üzücek. Eğer grubu en önden izlemek isterseniz, 320TL ödemeniz gerekiyor. En ucuz bilet ise, 110TL fiyat etiketiyle Kategori 6 Tribün kısmı.

Gecenin bir diğer yıldız ismiyse Thrash metal tarihinin en önemli dört grubundan birisi olan Anthrax. Beşiktaş İnönü Stadyumu’ndaki son konser gününün açılışınıysa Voodoo Six yapacak.

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