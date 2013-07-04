İnönü'de son konser Iron Maiden'ın

Bu yaz yıkılarak yeniden inşa edilecek İnönü Stadı, tarihi bir konsere ev sahipliği yapacak. En son 2011'de ülkemizde izlediğimiz grup, bu kez 'Maiden England' turnesi kapsamında on binlerce hayranının karşısına çıkacak.

Bilet fiyatlarıysa kimi hayranları üzücek. Eğer grubu en önden izlemek isterseniz, 320TL ödemeniz gerekiyor. En ucuz bilet ise, 110TL fiyat etiketiyle Kategori 6 Tribün kısmı.

Gecenin bir diğer yıldız ismiyse Thrash metal tarihinin en önemli dört grubundan birisi olan Anthrax. Beşiktaş İnönü Stadyumu’ndaki son konser gününün açılışınıysa Voodoo Six yapacak.