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İnönü Üniversitesi’nde dekana ‘mobbing’ cezası

Dekan, 5 bin liralık cezaya çarptırıldı

27 Kasım 2015 10:34

Malatya İnönü Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan K.B., fakülte dekanı hakkında kendisine psikolojik baskı ve yıldırma politikası uyguladığı iddiasıyla açtığı tazminat davasını kazandı.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre dava kapsamında dinlenen K.B., fakülte dekanının kendisine uzunca bir süredir mobbing uyguladığını belirterek, “Dekan bey, fakültede görev yapan diğer öğretim elemanlarına benim için ‘K.’ya dikkat edin, onunla görüşmeyin, uzak durun... vs’ şeklinde uyarılarda bulunuyor. Görev dağılımlarında eğitim öğretim ile ilgili oluşturulan komisyonlarda bana görev vermiyor. Gerçekleştirilen etkinliklere beni çağırmayarak, dışlama ve tecrit etme politikası uyguluyor” dedi. 

 

5 bin TL ceza

 

Yerel mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Mahkeme, “Davalının işyerinde amir pozisyonunu kullanarak davacının kişilik haklarını çiğnediği, çalışma arkadaşları arasında davacıyı küçük düşürdüğü sabittir. Bu tür davranışlar genelde çalışanı yıldırmaya, psikolojik baskı uygulayıp genellikle de işten ayrılmasını sağlamaya yönelik davranışlar olup mobbing kavramı içerisinde değerlendirilmektedir” dedi ve 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. 

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