Türkiye'nin mobbing karnesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2011'in yılının başından bugüne kadar "Alo 170" hattından toplam 9 bin 994 mobbing çağrısı alındı. Mobbing hattına, 2011'de 2 bin 1, 2012'de 2 bin 850, 2013'ün başından bugüne kadar da 5 bin 93 başvuru yapıldı.

Başvuru dağılımına göre, şikayetlerin yüzde 69'u özel, yüzde 31'i de kamu sektöründen yapıldı. Özel sektörde başvuranların yüzde 42'si kadın, yüzde 58'i erkek, kamudaysa kadın ve erkek oranı eşit.

Alınan çağrılarda, mobbingin en fazla uygulanma nedenleri ise şu şekilde sıralandı:

"En yüksek oranla uygulanma yöntemi, istifaya zorlama. Daha sonraki yüzdelikler ise kötü muameleye maruz kalma, sözlü taciz, ayrımcılık, hakaret, görev yeri değişikliği, tutanak tutulması, yasal hakların kullandırılmaması, iftira, fiziksel şiddet ve cinsel taciz.

'Yetersiz yöneticiler'

Üsküdar Üniversitesi Rektörü ve Psikiyatr Prof. Dr. Nevzat Tarhan, mobbingin demokratik olamayan yönetimlerin çoğunda görüldüğünü söyledi.

Bazı yöneticilerin çalışanları pasifize etmek ve onları baskı altında tutmak için mobbing yöntemini uyguladığını aktaran Tarhan, şunları kaydetti:

Bu taktikleri uyguluyorsa mobbing yapıyordur

"İkna ve inandırma yöntemini uygulayamayan yöneticiler genellikle mobbinge başvurur. Türkiye'de birçok iş yerinde yönetici ve iş arkadaşı tarafından mobbinge uğrayan çalışanın olduğu biliniyor. Dedikodular, toplantılarda terslemeler, söz hakkı vermemeler, yetkileri kısıtlamalar, aynı alanda çalışanlarla eşit haklara sahip olmasın rağmen hakları kullandırmamalar, saf dışı bırakmak için geliştirilen sistemli taktikler ile hakimiyet sağlanmaya çalışılır. Yetersiz yöneticiler, böyle yaklaşımlar ile kendi iç dünyalarında ego tatmini sağlarlar. Yahut kendi fikrine güvenmeyen kişiler, çıkarlarını korumak için başka yol bulamadıkları ve bilemediklerinden mobbing uygular."

'İçki ve sigara kullanımında artışa neden olur'

Tarhan, mobbingzedelerin sistemli yapılan psikolojik saldırı karşısında ruhsal çöküntüye uğradığını vurguladı. Çalışanların sabah işe giderken, "Bugün başıma ne gelecek acaba, istifa etsem mi" diye düşündüğünü aktaran Tarhan, şöyle devam etti:

Mobbing hata yapmayı artırır

"Bu durum uzun süre devam ederse psikosomatik hastalıklar başlar. Mide, kalp, cilt, barsak bozuklukları veya ense, baş, boyun, sırt ağrılarına sık rastlanır. Cinsel tacize kadar varabilecek psikolojik saldırı olayları, insanda ruhsal çöküntü, kendine güvensizlik, kaygı düzeyinin yükselmesi, tartışmalar ve kavgalara neden olur. Mobbing içki ve sigara kullanımında artışa neden olur. Mobbinge maruz kalanlar, iş yerinde hata üstüne hata yaparlar, çalışanlarla sosyal iletişimleri bozulmaya başlar. Bu yanlış tutum, iş verimliliğini artırmak yerine azaltır."

Mobbingin motivasyonu artırdığı algısının yanlış olduğunu ifade eden Tarhan, bu durumun uzun vadede kızgın, öfkeli, memnuniyetsiz, mutsuz, değerlerini yitirmiş bireylerin ortaya çıkmasına neden olduğunu kaydetti.