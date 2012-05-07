Türkiye'de en çok görülen mobbing olayları neler?

Türkiye Mobbing Araştırması-2012 için Türkiye genelinde Mobbing’e maruz kalan 12 ildeki 316 çalışanla görüşüldü. Türkiye genelinde görüşülen çalışan kişilerin %10’u kendisinin, %6’sı ise bir yakınının mobbing ile karşılaştığını ifade etti. En sık yaşandığı belirtilen mobbing türü ise genel olarak yıldırma/yıpratma, kapasitenin üzerinde iş yüklemek ve alay/ küçük düşürmek ve hakaret olarak göze çarptı. Taciz ise 5. sırada yer aldı.

Gelecekte mobbing olayları artacak mı?

Araştırmada mobbing’e dair öngörülen projeksiyonlar, yaşanan mobbing durumlarının azalacağı ancak yargıya intikal eden durumların artacağı yönünde oldu. Avukatlar özellikle çalışan sayısının yüksek olduğu şirketlerde iş davalarının maddi ve manevi kayıplarına artan örneklere değinmekte, bu noktada şirketlerin ileride şirket politikaları, IK yönetmelikleri, mobbinge dair alınan önemler ve mobbing yönetimi adına daha hassas davranacaklarını öngördüklerini ve yaşanan mobbing vakalarının bu çerçevede azalacağını düşündüklerini belirtiler.

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