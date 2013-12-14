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İngiltere'ye yeni prenses mi geliyor?

Prens Harry'nin Cressida Bonas ile evleneceği öne sürülüyor

14 Aralık 2013 11:11

İngiltere Kraliyet ailesinin müzmin bekarı Prens Harry'nin, 1,5 yıllık sevgilisi Cressida Bonas’a bu yılbaşında evlenme teklifi edeceği öne sürüldü.

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre, prense yakın kaynaklar Harry’nin sevgilisi için nişan yüzüğü aldığını yazdı.

Ağabeyi William’dan sonra, evliliğe ve baba olmaya imrenen 29 yaşındaki Harry, sevgilisini evliliğe ikna etmeye çalışıyordu.

Son aylarda da ailesi ve Kraliçe’yi Cressida ile tanıştıran Harry, artık işleri resmiyete bağlama kararı aldı.

Son günlerde, bir hayır kurumu için Kuzey Kutbu keşif gezisinde olan Harry, yılbaşında dönecek.

 

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