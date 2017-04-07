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Dünya

İngiltere'nin eski Suriye büyükelçisi: Kimyasal silah kullanması ona zarar veren bir şey olurdu; Esad deli değil

"İş büyük ihtimalle burada bitmeyecek"

07 Nisan 2017 16:33

2003-2006 arasında İngiltere'nin Suriye Büyükelçiliği'ni yapan Peter Ford, ABD'nin bugün Suriye'yi vurmasına sebep olan 'Beşşar Esad'ın kimyasal silah kullandığı' iddiasına ilişkin olarak "Sonuçların da gösterdiği gibi, (bunu Esad’ın yapmış olması) tamamen kendisine zarar verecek bir şey olurdu. Kanıtları incelerken kafa çalıştırmayı unutmayalım. Esad deli değil" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İdlib’deki kimyasal kaynaklı ölümler ABD’nin Suriye’ye ani bir hava saldırısı düzenlemesine yol açsa da, yaşananların Şam yönetimi tarafından düzenlenen bir ‘kimyasal saldırı’ olup olmadığı hâlâ tartışma konusu.

Ford, BBC Radio 4’te yayınlanan Today programına demecinde, "Patlamanın sebebinin söylenen şey olduğuna dair hiçbir kanıt yok… Irak’ta olanları hatırlayın" dedi.

2003-2006 arasında İngiltere’nin Suriye Büyükelçiliği'ni yapan Ford, tanıkların anlatımlarını da sorguladı: "Kimyasal bombanın havadan atıldığını iddia eden tanıkların söylediklerini duydum. Fakat kimyasal silahları havadan atılırken göremezsiniz. Bu tanıklıkların bir anlamı yok. Ancak sonuçları düşünün. Çünkü iş büyük ihtimalle burada bitmeyecek."

Sunucunun bu sözlerini sorgulaması üzerine, Ford şu açıklamayı yaptı:
"Bunu Esad’ın yapması mantıklı değil. Kanıtları incelerken kafa çalıştırmayı unutmayalım. Sonuçların da gösterdiği gibi, [bunu Esad’ın yapmış olması] tamamen kendisine zarar verecek bir şey olurdu. Esad deli değil."

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İngiltereSuriyePeter FordABDBeşşar Esadkimyasal silah

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