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Yaşam

İngiltere’nin en güzel yüzü: Florence Colgate

İngiltere’de gerçekleştirilen yüz güzelliği yarışmasını 18 yaşındaki Florence Colgate kazandı

22 Nisan 2012 14:43

İngiltere’de yapılan yüz güzellik yarışmasında üniversite öğrencisi Florence Colgate pürüzsüz cildi ve uluslararası arenada belirlenen matematiksel oranları mükemmel bir şekilde yansıtan yüzüyle birinci seçildi.
 
İngiltere’de gerçekleştirilen yüz güzelliği yarışmasını 18 yaşındaki Florence Colgate kazandı. Colgate’in yüzünün “matematiksel güzellik” kavramına mükemmel derecede uyum sağladığı belirtildi.

Uluslararası kriterlere göre yüzün matematiksel güzelliği gözler, ağız, alın ve çene arasındaki oranın uyumuna göre hesaplanıyor.

Yarışmacıların makyajsız fotoğraflarıyla katılabildiği yarışmada estetik yaptırmış olan adaylar elendi.

Uzmanlar yüz güzelliğini hesaplarken göz mesafesi, iki kulağının arasındaki genişliğin yarısı kadar olması gerektiğini söylüyor.

Haftasonları bir fast-food restoranında çalışarak okul harçlığını çıkaran Colgate’in yüz hatları bu formülle bire bir örtüşüyor.

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