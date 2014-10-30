İngiltere'nin çöpü Danimarka'ya yakıt oldu

Danimarka'nın ulusal radyo televizyon kanalı DR'ın bildirdiğine göre Danimarka'nın fırınlarında yakılıp evleri ısıtmak için İngiltere'den binlerce ton çöp ithal ediliyor.

Çöp santrallerinin artan hacmine bakıldığında, Danimarkalıların bu ticaretten memnun olduğu değerlendirmesi yapılabilir.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Danimarka'nın kuzeyindeki Frederikshavn kentinde AVO firması tarafından işletilen çöp fırını geçen yıl İngiltere'den aldığı çöpün iki kat arttığını söylüyor.

2013 yılında Danimarka'nın çevre koruma dairesi tarafından açıklanan rakamlara göre İngiltere'den toplam 200 bin ton çöp ithal edilmiş.

Danimarka, her türlü çöpü satın almıyor. Yakılacak maddelerin tehlikeli atıklara yol açmaması gerek.

İthal çöpün çoğunluğu İngiltere'nin inşaat yerlerinden geliyor; tahta, mukavva kutu ve plastik gibi.

AVO firmasının yöneticilerinden Orla Frederiksen, çöpü yakarak elde edilen ısı ve enerjinin doğal gaza kıyasla daha ucuza geldiğini belirtiyor.

Firmanın başkanı Tore Vedelsdal, hem Danimarka hem de İngiltere'nin işine gelen bir ticaret ilişkisi kurdukları kanısında.

Firma başkanı, ''İngilizlerin yeterli çöp fırını yok, toprağa gömülen çöp için ise büyük vergiler ödemek zorundalar.'' diyor. ''Onlar çöpü gömmekten kurtuluyor, biz Danimarkalılar da doğal gazdan tasarruf ediyoruz.''

Çöpten enerji sağlayan bir diğer ülke İsveç.

Huffington Post'un Eylül ayında aktardığına göre İsveç, İngiltere dahil bir dizi Avrupa ülkesinden aldığı çöpleri yakarak neredeyse 1 milyon evi ısıtıyor ve 260 bin eve de elektrik sağlıyor.