Çöpten 20 bin konuta elektrik

Adana'nın Sarıçam ilçesinde iki yıl önce kurulan tesiste, çöplerin ayrıştırılarak çürütülmesiyle elde edilen metan gazından üretilen enerjiyle yaklaşık 20 bin konuta elektrik sağlandığı bildirildi.

Yıllardır kötü bir görünüm ve kokuya neden olan alandaki tesis sayesinde "Sofulu çöplüğü'' olarak bilinen alan, ''Geri dönüşüm sahasına'' dönüştü.

Deponi gazının biriktiği katı atık depolama alanlarındaki kötü koku, patlama riski, atmosfere sera gazı salınımı gibi tehlikeleri ortadan kaldırılarak yerine, Adana Entegre Katı Atık Projesi kapsamında mevcut atık sahasının ıslahı yapıldı ve deponi gazından enerji üretimine başlandı.

Invest Trading ve Consulting AG Adana Entegre Katı Atık Projesi Müdürü Cevdet Kurtay, belediyeler tarafından günlük toplanan bin 500 ton çöpün tesise kamyonlarla taşındığını, kantarda ağırlığı ölçüldükten sonra boşaltıldığını ifade etti.

Kurtay, ıslah edilen metan gazının patlama riskinin ortadan kaldırılarak, enerji üretildiğini bu şekilde karbondioksit emisyonunun azaltıldığını belirtti. Ayrıca alternatif enerji kaynakları kullanılmasının enerji arzı yaratılmasına ve bunun da Türkiye enerji ekonomisini doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

'Organik olmayanlar geri dönüşüme, organikler çürütme tankına'

Çöpten enerji üretmenin titiz bir çalışma olduğunu, çöplerin boşaltılmasının ardından il etapta ayrıştırma bantlarına alındığını belirten Kurtay, şu bilgileri verdi:

''Ayrıştırma bandında ilk olarak organik olan ve olmayan çöpleri ayırıyoruz. Organik olmayan ambalaj atıklarını sözleşmeli çalıştığımız lisanslı geri dönüşüm merkezlerine teslim ediyoruz.

Gıda gibi organik atıkları çürütme tankında çürütüyoruz ve elde ettiğimiz metan gazını önce balona, ardından gazla çalıştırılan elektrik motorlarına göndererek elektrik üretimini gerçekleştiriyoruz.''

Çöpleri geri dönüştürerek hem ekonomiye hem çevreye büyük katkı sağladıklarını söyleyen, Kurtay, ''Yaklaşık 10 megawatt/saat civarında bu metan gazından elektrik üretiyoruz. Bu ürettiğimiz elektriği Sarıçam ilçesinde yaklaşık 20 bin konuta dağıtıyoruz'' dedi.

Tesisin ayrıştırma kısmında yaklaşık 100 kişi çalıştırdıklarını ve bu kişilerin de tesis kurulmadan önce çöplükten topladıklarıyla hayatını sürdürmeye çalışanlardan oluştuğunu ifade eden Kurtay, tesisin etrafına da 30 bine yakın fidan diktiklerini ve büyük bir bahçe oluşturarak, bölgeyi çöplük havasından kurtarıp modern bir tesis haline getirdiklerini belirtti.