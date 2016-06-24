İngiltere'nin AB'den ayrılık kararına Almanya'dan ilk tepki: Gerçekten iç karartıcı

İngiltere'deki referandumdan Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı çıkmasına Avrupa'dan tepkiler yükseliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier "Avrupa için üzücü bir gün" değerlendirmesini yaptı. Steinmeier, "İngiltere'den gelen haber gerçekten iç karartıcı" dedi.

Holllanda'nın aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders ise ülkesinin 28 üyeli Birlik'ten ayrılması çağrısı yapıp, "Hollandalılar AB'den çıkmayı oylamayı hakediyor. Özgürlük partisi Hollanda'nın AB'den çıkmasının oylanacağı bir NExit oylaması istiyor... Kendi ülkemizi, kendi paramızı, kendi sınırlarımızı ve kendi göçmen politikamızı kendimiz yönetmek istiyoruz" çağrısı yaptı.

Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen ise İngiltere'nin AB'den ayrılması'na (Brexit) gönderme yaparak Fransa'nın da Birlikten ayrılmasını teklif etti, "Frexit zamanı geldi" dedi.