Sterlin, İngiltere'nin AB'den ayrılma riskinin artması ile 30 yılın en düşüğüne indi

İngiltere para birimi Sterlin, İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) olasılığının artması ile birlikte, sert düşüş yaşadı. Sterlin, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına ilişkin referandumda "ayrılma" taraftarlarının önde gitmesi ile birlikte, rekor hızda düşerek 1985'ten bu yana en zayıf seviyesine indi.

Sandıkların yüzde 90'ı açılmışken "ayrılma" taraftarları 1 milyondan fazla oyla önde gidiyor. Referandum sonuçlarının gelmeye devam etmesi ile birlikte volatilite arttı ve sterlin, bahis şirketi Oddschecker'ın hazırladığı endeksin Brexit ihtimalinin Perşembe günkü seviyesi olan yüzde 23'ten yüzde 93'e çıkması sonrası, dolar karşısında 15 sentlik bir bantta dalgalandı.

Sterlinde Cuma günü yüzde 8.5'lk düşüş, İngiliz para biriminin tarihinin en kötü günlük kaybını yaşama yolunda olduğunu işaret ediyor. Sterlin, Avrupa Kur Mekanizması'ndan çıkmak zorunda kaldığı 1992'deki Kara Çarşamba'da yüzde 4.1 düşmüş ve önceki rekor düşüşünü gerçekleştirmişti. Sterlin, gün içinde düşüşünü yüzde 9.5'e kadar çıkardı ve hisse senedi piyasalarının Büyük Finansal Kriz döneminde çöktüğü 24 Ekim 2008'deki yüzde 5.9'luk güniçi rekor düşüşünü aşmış oldu.

Sterlin, Şubat ayında kampanyanın başlamasından bu yana sert dalgalanmalar yaşadı ve beklentilerin barometresi görevini görerek, oylama öncesi hangi tarafın ağır bastığını yansıttı. İngiliz para birimi aynı ay Londra Belediye Başkanı Boris Johnson'ın Brexit'e destek verdiğini açıklamasının aradından yedi yılın en düşük seviysine indi. Sandıkların kapanmasının ardından hareketler daha da sertleşti. Sterlin, YouGov Plc'nin gün içinde yürttüğü araştırmada statükonun sürmesini destekleyenlerin ağırlığının yüzde 52 olduğunu açıklamasının ardından, Aralık ayından bu yana ilk kez 1.50 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Frabkfurt'ta Commerzbank AG döviz strateji müdürü Ulrich Leuchtmann, "Dönüş olması çok zor, zira gidilecek pek fazla yol yok," dedi ve "Gördüğümüz şu; sterlin çok fazla hasar aldı ve bu sonucun kesinleşmesi durumunda, hasarın daha da artacağını düşünüyorum" şeklinde görüş bildirdi.

Sterlin yüzde 8.5 düşerek, Londra saati ile 04:11'de (TSİ 06:11) 1.3616 dolara geriledi. İngiliz para birimi erken saatlerde 1.3467 dolar ile 1985'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Sterlinin yedi büyük para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Sterlin Endeksi yüzde 8.4 düşerken, hisse senetleri göstergesi FTSE 100 Endeksi'nin vadelileri yüzde 7.6 geriledi.