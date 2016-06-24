İngiltere'nin AB'den ayrılık kararı piyasaları nasıl etkiledi?

Birleşik Krallık halkı Brexit referandumunda "Avrupa Birliği'nden çıkalım" dedi. Karardan sonra sterlin 1985 yılından beri tarihinin en düşük seviyesini gördü. Dün 2,86'dan işlem gören dolar referandum sonrasında 2,97'nin üzerine çıktı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, referandumda AB'den ayrılma (Brexit) yönünde oy kullananların oranı yüzde 51.7. 'AB'de kalalım' diyenlerin oranı ise yüzde 48.3.

Mevcut sonuçları değerlendiren BBC'nin öngörüsüne göre, referandumdan yüzde 52'ye karşı yüzde 48 ile "AB'den ayrılma" sonucu çıkacak.

Nomura Bank Gelişen Ülkeler Direktörü Timothy Ash, karar sonrası geçtiği notta, “Bu karar daha çok Avrupa Birliği’nde radikal değişiklik ve reform yapılması adına bir uyandırma çağrısı olarak kabul edilebilir” dedi.

İngiliz sterlini bugüne kadar yaşadığı en dalgalı işlem seanslarından birisini geçirirken, AB referandumunda ayrılık yanlılarının önde gitmesi ve kazanma ihtimalinin gittikçe artması üzerine 1985'ten bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

Euro da yüzde 3 düştü

Sterlinin yanında euro da dolar karşısında yüzde 3'ten daha fazla bir değer kaybı yaşadı.

Sterlin, dolar karşısında yaklaşık yüzde 9.4 düşüşle 1.3462 dolar seviyesine geriledi ve Eylül 1985'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Sterlin yen karşısında da yüzde 13 düşerek 135.30 yen ve 160.14 yen aralığında hareket ederken, en son 137.32 yenden işlem gördü.

Sterlin karşısında yüzde 6 değer kazanan euro, dolar karşısında ise yüzde 3.6 gerileyerek 1.0975 dolar oldu. Avrupa para birimlerinde yaşanan bu düşüş dolar endeksini ise yüzde 3 yükseltirken, 1978 yılından bu yana en büyük günlük artışa işaret etti.

İşçi Partisi’nin Gölge Maliye Bakanı John McDonnell, İngiliz Merkez Bankası’nın sterlinin değerini artırmak için müdahalede bulunmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Dolar/TL, İngiltere'deki referandumda ayrılıkçıların önde gittiğine işaret eden sonuçların ardından 3 seviyesini aştıktan sonra 2.97'nin üzerinde hareket ediyor.

İngiltere'de neredeyse tamamı sayılan oylar yüzde 51.7'ye yüzde 48.3'le ayrılık yanlılarının önde olduğunu gösteriyor.

Dün akşam saat 1800'de 2.8731/2.8754 seviyesinde olan dolar /TL bu sabah 0732'de 2.9725/2.9749 seviyesinden işlem görüyor.

Borsanın tepkisi merak ediliyor

Alan Yatırım Kıdemli Analisti Eda Önder Öztürk, “Dün yurt içinde veri akışının sakin olduğu günde, küresel endekslerin seyri ile yön arayışında olan Borsa İstanbul günü primli tamamladı. 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 8,97 seviyesine gerilerken, döviz sepeti de 3,07 seviyesinde günü tamamladı. Bugün yurt dışındaki gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul'da sert aşağı yönlü hareketler görülebilir” dedi.

Petrolde kayıp yüzde 6

Petrol fiyatları İngiltere'nin AB'den ayrılacağı endişeleriyle beraber yüzde 6'nın üzerinde kayıp yaşadı.

ABD türü ham petrol 2.77 dolar değer kaybıyla 47.34 dolara gerilerken, Brent ham petrolün varil fiyatı da 2.75 dolar düşerek 48.16 dolar oldu.

Altına akın

Altın fiyatları İngiltere'deki AB referandumundan ayrılık yönünde oyların önde çıkmasının ardından yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

Spot altının ons fiyatı bu sabah itibariyle yüzde 6.4 yükselerek 1,335.60 dolardan işlem görürken, yatırımcıların güvenli limanlara olan talebinden destek buluyor.

Asya borçları çakıldı

Japonya dışındaki Asya Pasifik borsalarını takip eden MSCI endeksi yaklaşık yüzde 5 düşerken, Japon Nikkei endeksi yüzde 8'den daha fazla kayıp yaşadı.

İngiliz bankalarda büyük kayıp

Ayrıca Hong Kong'da işlem gören İngiliz bankaları da büyük kayıplar yaşadı. HSBCyüzde 9 değer kaybederken, Standard Chartered yaklaşık yüzde 10 düştü.

IG piyasa stratejisti Bernard Aw, "Döviz piyasalarındaki kan dökümü, ayrılık yanlılarının arayı açmaya devam etmesi durumunda daha da artabilir" dedi.