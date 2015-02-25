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Dünya

İngiltere'den Ukrayna'ya askeri eğitim desteği

İngiltere Başbakanı David Cameron, eğitim vermek amacıyla Ukrayna'ya askeri personel göndereceklerini bildirdi

25 Şubat 2015 09:45

İngiliz Parlamentosu'nun İrtibat Komisyonu'nda, Ukrayna krizi ve Rusya ile ilişkiler konularında üyelerin sorularını yanıtlayan Başbakan David Cameron, "Gelecek ay İngiliz askeri personeli göndererek, tavsiye veeğitim desteği vereceğiz. Bu,askeri eğitim, taktiksel istihbarat, lojistik, tıbbi yardım gibi konuları kapsayacak" dedi.

Cameron, ordunun dayanıklılığını geliştirmek için Ukrayna ile piyade eğitim programı başlatacaklarını, Ukrayna güçlerine silah desteği sağlanmayacağını, sadece askeri eğitim verileceğini vurguladı.

"Rusya'nın Avrupa Birliği 'nin (AB) stratejik ortağı gibi davranmadığının açık olduğunu" ifade eden Cameron, ancak ülkesinin İran gibi konularda Rusya ile birlikte çalıştığını söyledi. AB'nin, Ukrayna konusunda Rusya'ya karşı duramazsa "derinden hasar verecek sonuçlarla karşılaşılabileceğini" belirten İngiltere Başbakanı Cameron, "Putin'in dizginlenemezse Baltık ülkelerini ya da Moldova'yı da hedef alabileceğini" bildirdi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde de "Mart ayı başında 75 İngiliz askerinin Ukrayna'nın batısına giderek, buraya konuşlanacağı ve 6 ay ülkede kalacağı belirtildi. (AA)

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