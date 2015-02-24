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Dünya
Deutsche Welle

Paris'te Ukrayna krizine çözüm aranıyor

Ukrayna sorununun çözümü için 4 ülkenin dışişleri bakanı Berlin'de bir araya geliyor.

24 Şubat 2015 10:51

Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları Ukrayna krizine çözüm aramak amacıyla Fransa'nın başkenti Paris'te bugün toplanıyor.

Toplantı gündeminin ilk sırasında Minsk anlaşmasının uygulanması yer alıyor. Minsk'te varılan ateşkes taraflarca ihlal ediliyor.

Ukrayna ordusu Moskova yanlısı ayrılıkçılarla savaş halinde olduğu ülkenin doğusunda ağır silahların çekilmesini ertelediğini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan Moskova'nın ayrılıkçılara daha fazla baskı uygulamasını istemesi bekleniyor. Ayrılıkçılarla yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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