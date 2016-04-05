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İngiltere'den Türkiye uyarısı: Diyarbakır ve Suriye sınırına 10 kilometreden fazla yaklaşmayın!

"Kürtlerin, IŞİD'in ve aşırı sol örgütlerin saldırı planları var"

05 Nisan 2016 12:07

İngiltere, Diyarbakır’a ve sınıra 10 km uzaklığa seyahat edilmemesini ve Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Siirt, Tunceli ve Hakkâri’ye gidilmemesi uyarısında bulundu.

Uyarıda “Aralarında Kürtlerin, IŞİD’in ve aşırı sol örgütlerin de olduğu terörist gruplar saldırı planlamaya devam etmektedir. Aşırı dikkatli olun” denildi.

 

Tahliye başladı

 

ABD Savunma Bakanlığı’nca geçen hafta verilen Adana, İzmir ve Muğla’da askeri üslerde çalışan  Amerikalı personelin ailelerinin ülkeden ayrılması talimatının ardından İncirlik’ten tahliyeler başladı. Tesiste ABD’li sivil kalmadığı belirtildi.

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