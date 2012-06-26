İngiltere'de yayımlanan erotik kitap bir haftada en çok satanlar arasında

İngiltere'de başarısını sürdüren erotik roman Grinin Elli Gölgesi, bir haftada en çok satılan kitap rekorunu kırdı.

E.L. James'in üçlemesinin ilk kitabı olan Grinin Elli Gölgesi, geçtiğimiz hafta 205.130 kopya satarak Dan Brown'un Kayıp Sembol kitabının rekorunu geride bıraktı.

BBV Türkçe'nin haberine göre; James, aynı hafta içinde en az iki kitabı 100.000'den fazla satılan ilk yazar olarak da tarihe geçti.

Üçleme, İngiltere'de şu ana kadar 2,75 milyon dijital ve baskı kopya sattı.

Son iki ayda 765.000 kopya satan Grinin Elli Gölgesi, şimdiden senenin en hızlı satan kitabı olarak konuşuluyor.

Bundan önce en çok satan kitap olan Dan Brown'un Da Vinci Şifresi'nin, Grinin Elli Gölgesi'nin iki ayda elde ettiği satış figürlerine ulaşması tam altı ay sürmüştü.

Geçen hafta, üçlemenin ikinci kitabı 132.174, üçüncü kitabı ise 115.086 kopya sattı.

Toplamda satılan 452.390 kopya 1,93 milyon İngiliz sterlini gelir getirdi. Bu, İngiltere'de geçtiğimiz haftanın en çok satan 50 kitabının toplam gelirinden daha fazla.

Ay sonuna kadar serinin ilk kitabının bir milyon kopya satması bekleniyor.

İngiliz dergi The Bookseller'ın editörü Phillip Stone, “Grinin Elli Gölgesi”nin satışlarının olağanüstü ve rekor kırmakta" olduğunu söyledi.

Stone, "bu daha sadece kitabın baskı satışları ama dijital satışların da rekor kırması kaçınılmaz" dedi.

Kitap, milyarder işadamı Christian Grey ve saf bir edebiyat öğrencisi olan Anastasia Steel arasında geçen şehvetli bir ilişkiyi ele alıyor.

Yazar El James'in üçlemesi, şu ana kadar Amerika ve Kanada'da da toplam 15 milyon kopya satarak, İngiltere'de olduğu gibi, en çok satan kitap ünvanına erişti.

Milliyet gazetesi yazarı Güneri Civaoğlu da Fifty Shades üçlemesini (26 Haziran 2012) bugünkü köşesinde anlattı:

Milyarder Grey ve masum Anastasia aşkı



Bodrum’da hafta sonu çoğunluğu yabancılardan oluşan bir otelin sahilindeydim.

Turistlerin ellerinde “Fifty Shades” roman üçlüsünden biri vardı.

Buna “Mummy porn (anne pornosu)” da diyorlar.

Konusu milyarder bir işadamı olan Christian Grey ve masum bir edebiyat öğrencisi Anastasia Steele arasındaki aşk ilişkisi.

“Birinci kitap olan Fifty Shades of Grey” bütün zamanların en hızlı “çok satan romanı...”

Sadece Amerika’da ve Kanada’da 15 milyon satıldı.

Atlantik’in diğer yakası İngiltere’de de müthiş satıyor.

Bu ayın sonuna kadar 1 milyonu yakalayacağı tahmin ediliyor.

Kitap “Da Vinci’nin Şifresi ve Ye, Dua Et, Sev” kitaplarının satış hızını çok kez katlamış durumda.

Bu bir aşk ama daha çok “erotik roman...”

Kadınlar kapışıyor.

IPad’lerden okumak tercih ediliyordu.

Böylece kadınlar “erotik kitap okuduklarının kimse tarafından görülmediğini” düşünüyorlardı.

Fakat “salgın” öylesine hızlı yayıldı ki artık bu üç romandan oluşan seri plajda, metroda, otobüste, parkta ve kocaların, çocukların gözleri önünde evde kitaptan okunuyor.

“21’inci yüzyıl kitabı” da deniyor.

Bir kitabevi sahibi olan kadın vitrine “Evet... Herkesin konuştuğu kitap burada” yazılı poster asmış.

Bir diğeri şöyle sesleniyormuş müşterilerine:

“Hey, masanın üzerinde soft porno var...”

“Diva anneler” sitesinin kurucusu Lyss Stern’e göre bu 3 kitaplık dizi “birçok evliliğin altındaki ateşi yeniden yaktı.”

Kadınlara ise “bu kitapları okumanın sizi yeniden seksi yapacağını düşünüyorum” diye sesleniyor.

Bütün bunları yapan 49 yaşındaki Erika Mitchell adındaki İngiliz anne.

Kitaplarına EL James takma adını kullanıyor.

Bu üç kitap haftalardır “NYT’nin (New York Times)” en çok satan birinci, ikinci ve üçüncü sırasında.

Orta yaşlardaki hayal kırıklığı içindeki anneler için “anneler pornosu (mummy porn)” hayata ikinci umut.